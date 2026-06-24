Vyriausybė suteikė tris nacionalinių mecenatų vardus

Kaip praneša Kultūros ministerija, pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas, projektą pripažįsta mecenuojamuoju, nacionalinio mecenato vardą suteikia ir sprendimus dėl nacionalinio mecenato vardo panaikinimo kultūros ministro teikimu priima Vyriausybė, įvertinusi Mecenavimo tarybos siūlymą.
„Šie mecenatystės pavyzdžiai liudija verslo brandą ir didėjantį visuomenės susitelkimą. Šiandien matome, kaip platus mecenatų požiūris aprėpia esmines, mūsų valstybei gyvybiškai svarbias sritis – nuo kultūros paveldo puoselėjimo, meno ir mokslo pažangos skatinimo iki tvirto ramsčio valstybės saugumui bei pamatinių laisvės vertybių gynybai. Kiekviena tokia iniciatyva kuria visapusiškai stipresnę Lietuvą“, – pranešime cituojama kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Skelbiama, kad savivaldybės mecenatų kategorijoje Šiaulių rajono savivaldybės mecenatų vardai suteikti Bridų žemės ūkio bendrovei už daugiau nei 261 tūkst. eurų paramą asociacijai „Naisių bendruomenė“ ir „Šiaulių agrocentras“ už daugiau nei 271 tūkst. eurų paramą Atviram Šiaulių rajono jaunimo centrui.
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Mecenavimo taryba taip pat pateikė siūlymą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteikti savivaldybės mecenatų vardus „Rewo“ už 275 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „MO muziejus“ ir viešosios įstaigos „Mėlyna ir geltona“ rėmėjams: „Saudingos autotransportas“ (360 tūkst. eurų parama), Mindaugui ir Renatai Rutkauskams (daugiau nei 440 tūkst. eurų parama), „Kūbas“ (370 tūkst. eurų parama) ir „Finėjas Group“ (daugiau nei 276 tūkst. eurų parama).
Dėl šių vardų suteikimo bus sprendžiama rugpjūčio mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje.
Taip pat jau patvirtinta 15 bendruomenės mecenatų. Kultūros ministerija suteikė kultūros ir meno srities bendruomenių mecenatų vardus „Staticus Group“ ir „HOSTINGER operations“, skyrusiems po 50 tūkst. eurų paramos, ir „Panorama LT“ už daugiau nei 110 tūkst. eurų paramos viešajai įstaigai „MO muziejus“.
Pranešama, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) suteikė švietimo srities bendruomenių mecenatų vardus Dianai Bumelytei ( „Northway medicinos centrai“) už 60 tūkst. eurų paramą Klaipėdos universiteto ateities paramos fondui ir „Alter Domus Lithuania“ už 100 tūkst. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) suteikė bendruomenių mecenatų vardus pilietinės visuomenės stiprinimo srityje Baltic Classifieds Group, „Eugesta“, „Lonas“, „Do Architects“, „Krekenavos agrofirma“, Sixteen media ir „Singlita“, per metus skyrusiems po 50 tūkst. eurų.
Taip pat bendruomenių mecenatų vardai pilietinės visuomenės stiprinimo srityje suteikti „SBA Grupė“ ir „Thomas Philipps Baltex“, per metus skyrusiems po 100 tūkst. eurų, ir „Pro colore“, per metus skyrusiems daugiau nei 62 tūkst. eurų paramos viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“.
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