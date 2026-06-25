Opozicija neketina 100 dienų susilaikyti nuo kritikos naujai Vyriausybei

„Vasara vis tiek bus ramesnis laikotarpis, tai galbūt automatiškai ne 100, bet kokių 50 dienų bus ramesnių. Akivaizdu, kad tokios prabangos nėra, nes kadencija įpusėjo, o mes rezultatų reikalausime įvairiose srityse“, – žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas.
„Kad ir ta pati demografija – kol kas girdime tik diskotekas ir apie tai, kad reiktų bausti tuos, kurie neturi vaikų. Mes turime savo pasiūlymus, juos registruosime per vasarą ir kviesime ministrą pirmininką į dialogą“, – akcentavo jis.
Anot konservatorių lyderio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) didžiausią dėmesį skirs švietimo, gynybos ir kitoms temoms.
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„Kur bedursi – ten (kyla – ELTA) labai rimtų klausimų“, – dėstė politikas.
„Man atrodo, pratimas, kurį taikys nauja Vyriausybė, yra labai paprastas: mes daug pažadame, o po to kažką truputėlį pabarstysime tame sektoriuje. Man atrodo, taip būsimas premjeras ir pasakė“, – pridūrė jis.
S. Kairys: prabanga būtų bendroje sumoje turėti beveik metus nekritikuojamo periodo
Savo ruožtu liberalas Simonas Kairys atkreipė dėmesį, kad šioje kadencijoje sudarinėjama jau trečia Vyriausybė.
„Liberalų žinia yra pakankamai aiški – jokio šimto dienų laikotarpio be kritikos. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra jau trečia Vyriausybė, trečia valdančioji dauguma. Prabanga būtų bendroje sumoje turėti beveik metus nekritikuojamo periodo. Negera yra situacija ir valstybei tai neduoda stabilumo“, – žurnalistams teigė S. Kairys.
„Sinkevičius gali demonstruoti olimpinę ramybę, bet iš tikrųjų tas valdžių pasikeitimas nėra automatinis procesas: persiformuos ministerijos, persiformuos komandos, tai nėra taip paprasta ir tikrai užtruks kol įsivažiuos“, – pabrėžė jis.
Liberalai sako akcentuosiantys migracijos, sveikatos sektoriaus reformų bei savivaldų temas.
„Pasiimu tą žinią iš kandidato į premjerus, kad visgi bus norima kontakto su opozicija, jo tikrai labai lauksime, matysime, kaip mums seksis bendradarbiauti. Žmogaus teisės kaip visada yra tas natūralus bendradarbiavimo laukas su socialdemokratais, bet matant bendrą situaciją aš kol kas dideliu optimizmu nedegu“, – dėstė politikas.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Koalicinė sutartis numato, kad demokratams atiteks Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.
Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (LVŽKŠS) išlaikys Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijų kuravimą. Kitos ministerijos priklausys socialdemokratams.
Vis tik naujojoje Vyriausybėje gali būti pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti Vaidą Aleknavičienę ir Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o V. Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusPrezidentūra
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