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Šalčininkų policijos dramos: nuo tarnavimo kontrabandininkams iki karo su savais
2026 m. birželio 25 d. 06:00
Lrytas Premium nariams
Šalčininkų rajono policijos komisariatas išgyvena beprecedentę krizę, kuri labiau primena tamsiausius laukinio dešimtojo dešimtmečio laikus, o ne šiuolaikinę teisėsaugą.
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Šalčininkų rajono policijos komisariatas
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