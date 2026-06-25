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Šalčininkų policijos dramos: nuo tarnavimo kontrabandininkams iki karo su savais

2026 m. birželio 25 d. 06:00
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Šalčininkų rajono policijos komisariatas išgyvena beprecedentę krizę, kuri labiau primena tamsiausius laukinio dešimtojo dešimtmečio laikus, o ne šiuolaikinę teisėsaugą.
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