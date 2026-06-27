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Lietuva neteisėtų migrantų neapgręžė, Latvija fiksavo 95

2026 m. birželio 27 d. 08:11
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų.
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Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai penktadienį į savo šalį neįleido 95 užsieniečių.
Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį, kaip ir savaitės pradžioje, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 849.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Migrantai iš BaltarusijosValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienis

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