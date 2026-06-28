R. Duchnevičius neatskleidžia, ar dirbs naujoje Vyriausybėje: dabar jokių atsakymų pateikti negalime

„Nieko negaliu atsakyti dėl to, kad neturime mes jokių paveikslų. Ta informacija viešoje erdvėje, tai nežinau, iš kur ji čia atsiranda – vieni pasisako, kiti pasisako. Mano žiniomis, pats M. Sinkevičius kitą savaitę tik dėl tų kandidatūrų turės kažkokius sprendimus, gal susitiks su kažkuo, bendraus“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Duchnevičius.
„Ir tikrai mes dabar jokių tokių atsakymų pateikti negalime. Nes tai turbūt būtų ir klaidinanti informacija, o aš nelinkęs esu klaidinti. Gal geriau yra sulaukti ir tiksliai pasakyti. Dėl to kad dar vyksta pas jį tos diskusijos, pats pirmininkas dėliojasi“, – sakė politikas.
Vis tik jis tikina apie galimybę dirbti naujojoje Vyriausybėje su M. Sinkevičiumi kalbėjęs ne kartą.
R. Duchnevičius apie Vyriausybę: kalbėjosi su M. Sinkevičiumi dėl galimo prisijungimo
„Mes pastoviai kalbamės, aišku. Aš suinteresuotas, kad mano premjeras dirbtų efektyviai ir kuo geriau jam padėti, nepaisant to užimsime ar neužimsime pareigas, aš esu pasiruošęs pagal galimybes padėti M. Sinkevičiui, tai čia yra labai svarbu“, – akcentavo R. Duchnevičius.
„Nėra taip paprasta susidėlioti sau kabinetą, kuriuo ir pasitikėtum, ir kompetencijų norėtum, ir to veržlumo, kaip jis sako, gautum. Tai nėra taip paprasta. Tai aš norėčiau leisti kandidatui į premjerus pačiam susidėlioti“, – taip pat teigė jis, pažymėdamas, kad ministrų kabineto sudėtis viešoje erdvėje yra dėliojama per anksti.
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Kalbėjo apie galimybę dirbti Vyriausybėje
Tačiau R. Duchnevičius tikina su M. Sinkevičiumi nekalbėjęs konkrečiai tik apie darbą vidaus reikalų ministro pozicijoje, kaip buvo skelbta viešoje erdvėje. Anot jo, buvo diskutuota apskritai apie galimybę jam jungtis prie naujosios Vyriausybės.
„Aišku, kad kalbamės bendrai apie viską, ne tik apie šitą ministeriją, o bendrai kalbėjomės apie mano prisijungimo prie Vyriausybės galimybes“, – pripažino LSDP pirmasis vicepirmininkas.
„Kalbant apie Vidaus reikalų ministeriją, mes tikrai jokiu būdu nebuvome kalbėję, ji viešoje erdvėje buvo išmesta, nes aš daugiau toje srityje gal susipažinęs, bendrauju su bendruomenėmis ir panašiai, tai gal dėl to. Automatiškai savivaldybėje padirbus dabar mero pozicija sustiprina galimybę užimti būtent tokias pareigas, nes tai tampriai susijusi ministerija. Bet aš nematau, kad mes neturėtume, kuo užpildyti“, – sakė jis.
Tačiau Vilniaus rajono mero pareigas einantis politikas pripažįsta, kad jam būtų nelengva palikti darbą savivaldybėje.
„Kaip ir sakiau ne vieną kartą, aš jau būčiau svarstęs 2024 m., po Seimo rinkimų, kada ta proga tikrai buvo. Bet mano situacija savivaldybėje tuo metu ypatingai sudėtinga buvo, nes pusantrų metų po rinkimų buvo. Jūs puikiai suprantate, kad mero mandatą, tai aš esu laimėjęs, bet tarybos daugumos aš neturiu. O pagal įstatymus, tai taryba deleguoja išeinant merui, kas tas pareigas atliks po to iki sekančių rinkimų. Tai braukti taip brūkšnius man būtų morališkai sudėtinga“, – sakė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Parlamentarai dėl jo kandidatūros balsuos kitą savaitę.
Gali keistis 6–7 ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Kandidatas į premjerus anksčiau sakė, kad naujojoje Vyriausybėje gali keistis 6–7 ministrai.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti laikinąją kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir laikinąjį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o V. Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Neoficialiai skelbiama, kad į aplinkos ministrus socdemai gali siūlyti vieną iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių – Audrių Radvilavičių arba Alvydą Mockų.