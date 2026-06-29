I. Ruginienė po šaudynių Štadės mieste: Lietuva yra kartu su Vokietija

„Esame giliai nuliūdę dėl šaudynių tragedijos Vokietijoje. Reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Linkiu greito pasveikimo visiems sužeistiesiems. Lietuva yra kartu su Vokietija“, – socialiniame tinkle „X“ žinute pasidalino I. Ruginienė.
ELTA primena, kad pirmadienį Vokietijos jaunimo globos centre Štadės mieste buvo nušauti penki žmonės, o įtariamas šaulys sulaikytas. Vėliau ligoninėje mirė dar viena auka. Tai – vienos daugiausiai aukų pareikalavusių šaudynių Vokietijoje per pastaruosius kelerius metus.