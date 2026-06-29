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Į Venesuelą keliaujančios Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos pasiekė Vokietiją

2026 m. birželio 29 d. 19:26
Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos, siunčiamos teikti tarptautinę pagalbą žemės drebėjimo paveiktai Venesuelos Bolivaro Respublikai, pirmadienį pasiekė Vokietiją ir pradėjo skrydį į nelaimės zoną, skelbia Vyriausybės kanceliarija.
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Pranešama, kad tarptautinės pagalbos operacijoje dalyvaujanti Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komanda ir Ekstremalių situacijų medicinos komanda į Venesuelą vyksta bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis.
Lietuvos specialistai kartu su visa būtina įranga ir atsargomis skraidinami Vokietijos karinių oro pajėgų orlaiviais maršrutu Vunstorfas – Laješas – Karakasas. Atvykimas į Simono Bolívaro tarptautinį oro uostą planuojamas birželio 30 dieną.
Pasak Vyriausybės, į Venesuelą vyksta Lietuvos gelbėtojai, medikai ir kinologai su tarnybiniais šunimis, o jų pagrindinė užduotis – žmonių paieška ir gelbėjimas iš griuvėsių bei skubiosios medicinos pagalbos teikimas labiausiai nuo katastrofos nukentėjusiose teritorijose.
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Teigiama, jog Lietuva taip pat siunčia reikšmingą humanitarinės pagalbos krovinį – medicinos įrangą, medikamentus ir kitus būtinus išteklius, kurie bus naudojami gelbėjimo ir pagalbos operacijose vietoje.
Priduriama, kad komandų perkėlimas į Venesuelą tapo įmanomas padedant Lietuvos kariuomenei ir glaudžiai bendradarbiaujant su Vokietija – šalių institucijos operatyviai suderino logistinius sprendimus, leidusius Lietuvos specialistus integruoti į tarptautinę pagalbos operaciją ir užtikrinti greitą jų nugabenimą į nelaimės zoną.
Venesueloje Lietuvos specialistai prisijungs prie tarptautinių gelbėjimo ir medicinos pajėgų, kurios vykdo paieškos, gelbėjimo ir pagalbos teikimo darbus po vienos didžiausių pastarųjų dešimtmečių stichinių nelaimių regione.
Sekmadienį Venesuelos valdžios institucijos pranešė, kad dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1,45 tūkst., dar daugiau kaip 3,2 tūkst. žmonių buvo sužeisti, o tūkstančiai žmonių vis dar gali būti įstrigę po griuvėsiais.
Venesuelažemės drebėjimas

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