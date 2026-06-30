Kandidatas į ministrus L. Kukuraitis: derybų metu nustebome, kai SAM buvo pasiūlyta mums

„Iš tiesų derybų metu mes nustebome, kai Sveikatos apsaugos ministerija buvo pasiūlyta mums, nes (...) ministrė Marija Jakubauskienė ir jos komanda tikrai daug padarė, kad sveikatos sistema taptų labiau prieinama visiems“, – antradienį LRT televizijai sakė L. Kukuraitis.
„Dar daug ką reikia padaryti, bet padaryti tikrai labai svarbūs darbai. Čia tikrai norisi padėkoti ministrei. Ir dėl to gana keista, kad Sveikatos apsaugos ministeriją socialdemokratai pasiūlė mums. Kadangi ji pagal derybas atiteko (mums – ELTA), šią atsakomybę reikia prisiimti ir tęsti tai, kas pradėta, įnešti spalvas, kurių vis dar trūksta“, – pridūrė demokratas.
Kaip skelbė ELTA, kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus antradienį susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Pats L. Kukuraitis teigė, kad su šalies vadovu turėjo dalykišką ir konstruktyvų pokalbį, sakė vertinantis prezidento rūpestį ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų.
Iš demokratų – pirmosios kandidatų pavardės: nei iš G. Nausėdos, nei iš M. Sinkevičiaus pastabų nesulaukė
Tuo metu po susitikimo komentavęs prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog šalies vadovas dar nori pasilikti laiko apsispręsti dėl kandidato. Kaip vieną iš priežasčių patarėjas įvardijo šalies vadovo norą įvertinti, ar tikrai kandidatas bus pasirengęs atlaikyti spaudimą, kylantį iš Valstybinės ligonių kasos (VLK).
Pasak jo, VLK visada pasisako už optimizaciją ir už tai, kad paslaugos būtų teikiamos tik ekonomiškumo pagrindais. Tuo metu pačiam prezidentui, patarėjo teigimu, svarbiausia yra paslaugų prieinamumas regionuose.
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L. Kukuraitis išskyrė, kad prie sveikatos priežiūros sistemos stiprinimo norisi prisidėti, pirmiausia – per visuomenės sveikatos stiprinimą, taip pat stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.
Taip pat jis išskyrė vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negalia priežiūrą. Pasak jo, slaugos ir globos sistemos veikia atskirai, tačiau, kandidato į ministrus teigimu, turėtų būti sujungtos.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė valstiečių frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Šiuo metu SAM laikinai vadovauja socialdemokratų deleguota Marija Jakubauskienė.