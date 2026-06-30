Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos pasiekė Venesuelą, netrukus pradės darbus

Apie tai pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.
Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinę komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, 2 Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir 2 medikai bei Mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai, vykdantys logistų funkcijas.
Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, medikų – suteikti skubiąją medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos.
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Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Gelbėtojai yra aprūpinti iš Lietuvos atkeliavusiais akustiniais ir seisminiais detektoriais, termovizoriais, georadarais, paieškos kameromis, hidrauline ir pneumatine gelbėjimo įranga bei kitomis priemonėmis, reikalingomis žmonėms aptikti ir išlaisvinti.
Komandos į Venesuelą nugabentos bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis. Skrydis vyko maršrutu Vunstorfas–Laješas–Karakasas, o logistinius sprendimus padėjo užtikrinti glaudus Lietuvos institucijų, Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos partnerių bendradarbiavimas.
Abi komandos iš Vilniaus į Vokietiją autobusu išvyko praėjusį sekmadienį. Vakar vakare jos pasiekė Vokietiją ir kartu su Vokietijos karinių oro pajėgų orlaiviais pradėjo kelionę į Venesuelą.
Lietuva ir toliau aktyviai prisideda prie tarptautinių humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos operacijų, teikdama pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia.
Remiantis JAV kosmoso agentūros NASA paskelbtu preliminariu palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venesuelą sukrėtę du galingi žemės drebėjimai apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkst. pastatų.
Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų – stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį – žuvo apie 1,7 tūkst. žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios.
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