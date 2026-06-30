Seimas denonsavo Lietuvos ir Baltarusijos pasienio gyventojų susitarimą

Už šį projektą vieningai balsavo 98 Seimo nariai. Susilaikiusiųjų ar balsavusiųjų prieš nebuvo.
Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Praėjusią savaitę šį įstatymo projektą Seimui pristatęs užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas teigė, kad Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 m. birželio 28 d. ir apie baigtas šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti.
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Iki penkerių metų turėję galioti vietinio eismo leidimai būtų buvę išduodami nuolatiniams pasienio teritorijų gyventojams, kurie dėl giminystės ryšių, pagrįstų ekonominių, prekybinių, kultūrinių ir kitų svarbių priežasčių planavo lankytis kitos valstybės pasienio teritorijoje. Tiesa, šie leidimai nebūtų suteikę žmonėms teisės dirbti svečioje šalyje.
ELTA primena, kad šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos – sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka.
Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų įvedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 m. pavasarį.
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