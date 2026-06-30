Seimas uždraudė rinkimų programose skelbti dezinformaciją

Už tai numatančius Rinkimų kodekso pakeitimus antradienį balsavo 93 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 2 susilaikė.
Jiems įsigaliojus Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos.
Kaip numato naujos Rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės, ji negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenę klaidinanti ar melaginga (tikrovės neatitinkanti) informacija.
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Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis neatitinka šių reikalavimų, VRK galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti.
Šiuo metu VRK neturi įgaliojimų ir pareigos įvertinti rinkimų programų turinį tais atvejais, kai jose galimai pateikiama dezinformacija ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija ir jos nespausdinti.
Siekiant užtikrinti rinkėjų teisę gauti informaciją valstybine kalba, Seimas įtvirtino reikalavimą rinkimų komisijos nariams mokėti valstybinę kalbą Vyriausybės nustatytu lietuvių kalbos mokėjimo lygiu.
Šiuo metu galiojantis Rinkimų kodeksas nustato bendruosius reikalavimus rinkimų komisijų nariams, tačiau reikalavimo mokėti valstybinę kalbą nenumato.
Siekiant teisinio aiškumo, parlamentarai nustatė, kad naujos kodekso nuostatos bus taikomos rinkimams, kurių politinė kampanija pradedama nuo šių metų rugsėjo 2 d.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Jis gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.
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