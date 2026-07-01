Pasak portalo, vienas iš provokatorių apsimetė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu. Jie paviešino ir garso įrašą, kuriame D. Matulionis, jeigu tai iš tiesų buvo jis, su pašnekovu kalbasi angliškai, tačiau ant viršaus pokalbis užgarsintas rusų kalba.
Tariamai D. Matulionis ir R. Umerovu apsimetęs provokatorius kalbasi Ukrainos bepiločių orlaivių tema.
Provokatoriai, pasak portalo, klausė, ką apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius ukrainietiškus dronus mano prezidentas Gitanas Nausėda.
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D. Matulionis pateikė savo versiją
Žiniasklaidai skelbiant, kad rusų provokatoriai apsimetė Ukrainos Nacionalinio saugumo sekretoriumi Rustemu Umerovu ir paskambinę apgavo prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį, šis patvirtino dalyvavęs tokiame pokalbyje, tačiau pažymėjo manatis, kad tai buvo profesionali Rusijos tarnybų provokacija.
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Apie provokatorių Vovano ir Lexuso „Telegram“ kanale paskelbtą garso įrašą pranešė portalas „Delfi“.
„Galiu patvirtinti, tai yra tiesa, bet aš tikrai, gerbiami žurnalistai, abejoju, kad tai buvo pokštininkų bandymas – mano asmenine nuomone, tai buvo bandymas iš Rusijos tarnybų. (…) Ranką prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad man būtų keista, jeigu pokštininkai galvotų tokia rimta tema ir bandytų iš to padaryti kažkokią istoriją“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Matulionis, jis teigė skambučio sulaukęs gegužės mėnesį.
Anot jo, tokiu būdu buvo bandoma diskredituoti ir paskleisti dezinformaciją apie Baltijos valstybes.
„Pagal visą metodiką ir kaip buvo bandoma, kai buvo sudėtinga situacija ir ukrainiečiai ėmėsi rimtų veiksmų prieš teisėtus taikinius Rusijos teritorijoje, buvo bandoma diskredituoti ir paskleisti tam tikra netikrą informaciją apie Baltijos valstybes“, – pridūrė prezidento patarėjas.
„Viskas buvo padaryta itin profesionaliai, buvo, matyt, dirbtinio intelekto būdu bandoma Umerovo balsą (atkartoti – ELTA), kadangi aš Umerovą pažįstu, aš buvau beveik įsitikinęs, kad kalbu su Umerovu, (…) mes pakalbėjome“, – teigė jis.
Anot D. Matulionio, R. Umerovu apsimetęs asmuo taip pat pasiūlė, kad Baltijos šalių prezidentų patarėjai ir Ukrainos atstovai turėtų palaikyti nuolatinį kontaktą, susijungti per „Zoom“ platformą, po to skambutis buvo patikrintas.
Jo teigimu, iš pradžių galvota, kad telefono numeris teisingas, bet vėliau nustatyta, kad tik paskutiniai keturi jo skaičiai yra tikri.
Patarėjo teigimu, vis dažniau bandoma prisidengiant R. Umerovo asmenybe bandoma užmegzti kontaktus su skirtingais saugumo pareigūnais Europoje, apie tai pats Ukrainos pareigūnas yra padaręs viešą pareiškimą.
Kaip skelbta, rusų provokatoriai teigė, kad apsimetėlis su D. Matulioniu kalbėjosi Ukrainos bepiločių orlaivių tema.
Provokatoriai, pasak portalo, klausė, ką apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius ukrainietiškus dronus mano prezidentas Gitanas Nausėda.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvoje dėl dronų grėsmės ne kartą skelbtas oro pavojus.
Pastarąjį kartą, gegužės 21 d., jis paskelbtas Utenos apskrityje, tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus. Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse. Incidentai suaktyvėjo Ukrainai sustiprinus bepiločių atakas į Rusijos infrastruktūras.
Gitanas NausėdaDeividas MatulonisUkraina
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