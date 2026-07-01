Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos dirba žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje

Vyriausybės pranešime teigiama, kad kartu su kitų šalių pajėgomis Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda (LERT) vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo metu Mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda (EMT) teikia skubiąją medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims.
Pabrėžiama, jog sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltys rasti gyvųjų. Lietuvos gelbėtojų pajėgos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusiųjų remiantis žvalgybos komandų pateikta informacija.
„Kuo gelbėtojų daugiau, tuo didesnė sėkmės tikimybė. Tęsime darbą tol, kol būsime reikalingi“, – pranešime cituojamas gelbėtojų komandos vadovas Gediminas Šukšta.
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Lietuvos EMT komanda taip pat įrengė mobiliąją lauko ligoninę, kurioje bus teikiama medicininė pagalba būsto netekusiems Venesuelos gyventojams. Ligoninė Los Caracas įkurta šalia stovyklos, kurioje turėtų laikinai gyventi apie 2,5 tūkst. žmonių.
Su Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandomis šiandien įvykusio pasitarimo metu Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) pristatyta padėtis vietoje, komandų teirautasi dėl papildomų poreikių ir aprūpinimo. Pasitarime patvirtinta, jog abi komandos yra aprūpintos ir gali sėkmingai vykdyti veiklą.
Kartu su komandomis į Venesuelą vakar pristatyta ir reikšminga humanitarinės pagalbos siunta bei specializuota gelbėjimo įranga.
Žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje siekia mažiausiai 2 tūkst., dar dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais be žinios, daugybei žmonių yra reikalinga medicininė pagalba.
Lietuvos misijos veiklą koordinuoja NKVC.
Remiantis JAV kosmoso agentūros NASA paskelbtu preliminariu palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venesuelą sukrėtę du galingi žemės drebėjimai apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkst. pastatų.
Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų – stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį – žuvo apie 1,7 tūkst. žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios.