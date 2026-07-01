Apie kratas Palangoje esančiame bute portalui patvirtino pati Ž. Pinskuvienė ir jos mamos advokatas Jovitas Elzenbergas.
Advokatas teigė turintis pastabų pareigūnams dėl to, kad šie paėmė į Palangą iš Vilniaus atvykusios ir butą atrakinusios Ž. Pinskuvienės dukros mobilųjį telefoną.
Jis taip pat pabrėžė, kad Ž. Pinskuvienės dukra ikiteisminiame tyrime neturi jokio procesinio statuso. Advokatas taip pat sakė skųsiantis teisėsaugos veiksmus teismui.
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Savo ruožtu Širvintų rajono merė Ž. Pinskuvienė „15min“ patvirtino, kad trečiadienį Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai kratas bei dokumentų poėmius atliko ir savivaldybėje, ir jos mamos namuose.
Ji sakė tiksliai nežinanti, kokie dokumentai paimti, tačiau užsiminė, kad paimti „visi dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais“.
Pasak merės, STT pareigūnai jos mamos namuose apsilankė 6 val. ryto ir kratą darė 5–6 valandas.
Kaip skelbta, STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Ž. Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės M. Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių.
Kaip nurodoma bendrame STT ir prokuratūros pranešime, ikiteisminis tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo.
STT sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo priėmė, įvertinusi portalo „Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistinį tyrimą apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės M. Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybes.
„Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Ž. Pinskuvienės mama M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
Remdamasis pilietinės iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbta informacija, į teisėsaugą kreipęsis konservatorius, Seimo narys Mindaugas Lingė teigė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau sudarė papildomus susitarimus, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį. Šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas Vilmantas Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau, remdamasis Registrų centro duomenimis, portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Živilė PinskuvienėŠirvintų rajono savivaldybėSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
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