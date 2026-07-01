V. Aleknavičienė: gyvenimo vertė matuojama ne pasiekimais, o akimirkomis, kurios paliečia ir taurina sielą

Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pranešė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) bičiulė V. Aleknavičienė naujojoje Vyriausybėje nedirbs. Į kultūros ministrus jis pateikė ministerijos kanclerio Luko Alsio kandidatūrą.
Laikinoji kultūros ministrė socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį paskelbė įrašą, kuriame dėkoja Kultūros ministerijos komandai, viceministrams, ministerijos specialistams, kultūros įstaigų vadovams ir darbuotojams, menininkams, kūrėjams, socialiniams partneriams, savivaldybėms, kultūros atašė, ambasadoriams ir visiems, su kuriais teko dirbti.
Anot jos, šių žmonių profesionalumas, atsidavimas ir tikėjimas Lietuvos kultūra buvo didžiausia motyvacija kiekvieną dieną.
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„Per šį laiką kartu nuveikėme daug: atstatėme ir stiprinome dialogą su kultūros bendruomene, ypatingą dėmesį skyrėme regionams, įgyvendinome svarbius muziejų ir kultūros infrastruktūros projektus, plėtojome kultūrinę diplomatiją, stiprinome ryšius su diaspora, rengėmės Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai ir kūrėme ilgalaikius sprendimus, kurie, tikiu, tarnaus Lietuvos kultūrai dar ne vienerius metus“, – rašo V. Aleknavičienė.
„Ne viskas, ką nuoširdžiai darėme, negailėdami nei laiko, nei jėgų, buvo matoma viešai, tačiau žinau, kad didžiausi pokyčiai gimsta ne antraštėse ar politiniame šou, o kasdieniame, kantriame ir atsakingame darbe“, – priduria socialdemokratė.
Kartu ji dėkoja visiems palaikiusiems, kritikavusiems, siūliusiems sprendimus ir dirbusiems kartu. Politikė aiškina, kad demokratijoje skirtingos nuomonės yra natūralios. Tačiau esą pagarba, dialogas ir bendras tikslas visada turi būti stipresni už asmenines ambicijas. Svarbiausia, pažymi V. Aleknavičienė, nepamesti savęs, savo vertybių ir išlikti žmogumi.
„Tikroji gyvenimo vertė matuojama ne pasiekimais, o akimirkomis, kurios paliečia ir taurina sielą“, – feisbuko įrašą baigia ji.
Aiškūs dar ne visi kandidatai į ministrus
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru. Prieš tai jo kandidatūrai pritarė Seimas.
Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo M. Sinkevičius turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Kol kas M. Sinkevičius neatskleidė visų socialdemokratų kandidatų į ministrus pavardžių. Esą jis vis dar svarsto, ką norėtų matyti aplinkos, vidaus reikalų ir finansų ministrais, ar galės toliau dirbti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Skelbta, kad į aplinkos ministrus gali būti siūlomas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys socdemas Audrius Radvilavičius. Vladislavą Kondratovičių Vidaus reikalų ministerijos vadovo poste esą galbūt galėtų pakeisti parlamentaras Martynas Katelynas, o Kristupą Vaitiekūną, laikinai einantį finansų ministro pareigas, – užsienio viceministras Taurimas Valys.
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