G. Nausėda: Finansų ministerijos užduotis yra vartų saugumas, gynybos linija yra viceministrai

„Jeigu jau dabar visi gyvename futbolo ritmu, tai aš gal leisiu sau šiokią tokią analogiją su futbolu. Iki tol turėjome finansų ministrus, kurie kaip svarbiausią savo tikslą suprato vartų sargybą, buvo vartininkai. (…) Šis kandidatas, man atrodo, turi drąsos ir kūrybiškumo išbėgti net ir toliau ir gal net „įsijungti į ataką“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį kalbėjo Gitanas Nausėda.
„Manau, kad labai svarbu vis dėlto suprasti, jog Finansų ministerijos pagrindinė priedermė yra vartų saugumas. Net tada, kai vartininkas yra toliau nuo vartų, turi būti labai patikima gynybos linija, ir tą gynybos liniją aš suprantu kaip viceministrus. Turi būti viceministrų komanda, kuri niekada nepamirštų keleto skaičių, kuriuos finansų ministras turi prisiminti net ir pakeltas naktį iš miego“, – tikino šalies vadovas.
Prezidento teigimu, svarbiausia užduotis Finansų ministerijos vadovybei yra formuojant valstybės biudžetą laikytis Mastrichto kriterijų – 3 proc. biudžeto deficito lygio ir ne didesnio nei 60 proc. valstybės skolos lygio, taip pat reguliuoti išlaidų didėjimą ir prireikus jį stabdyti.
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„Valstybės skolos ir BVP santykis, kuris taip pat Lietuvoje šiuo metu yra komfortiškai žemas, tačiau jeigu mes galvosime, kad tai dabar yra prielaida išlaidauti, jis netrukus gali tapti labai didelis. Šitoje vietoje kūrybiškumas yra gerai, bet svarbu nepamiršti ir pagrindinio finansų ministro prioriteto“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.
Dabar M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.