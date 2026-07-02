G. Nausėda: JAV Nepriklausomybės deklaracija įkvėpė kiekvieną laisvę mylinčią pasaulio tautą

„Prieš du šimtus penkiasdešimt metų laisvę mylinti tauta stojo į ilgą kovą su imperine valdžia. Vedama naujų konstitucinių idėjų, ji siekė išsaugoti savo tapatybę ir kultūrą, nepaisydama jokio išorinio spaudimo. Žinoma, kalbu apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Tuo pat metu, tik kitoje Atlanto pusėje, grupė drąsių vizionierių pasirašė dokumentą, pakeitusį pasaulį“, – Amerikos prekybos rūmų Nepriklausomybės dienos šventėje ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Dokumentą, kurio idėjos buvo tokios galingos, kad įkvėpė savanorius iš viso pasaulio prisidėti prie jų įgyvendinimo. Tarp jų buvo ir jaunas Lenkijos ir Lietuvos karininkas Tadas Kosciuška. Nuo tada kiekviena laisvę mylinti pasaulio tauta sekė Jungtinių Amerikos Valstijų įkūrėjų – Tėvų steigėjų – parodytu pavyzdžiu“, – tikino jis.
G. Nausėdos teigimu, Lietuva puikiai žino tikrąją laisvės vertę, nes yra skaudžiai patyrusi, ką reiškia gyventi be jos. Tad JAV, anot prezidento, visada išliks ryškiausiu pavyzdžiu, kaip laisvė gali keisti pasaulį į gera.
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„Amerikos įkūrimo idėja – kad laisvė nėra valdžios dovana, o prigimtinė žmonių teisė – yra vertybė, kuria Lietuva vadovaujasi iki šiol. Būtent už tai mes kovojome ir būtent tai giname šiandien“, – sakė jis.
Šalies vadovo teigimu, JAV įsitraukimas į šalies saugumo užtikrinimą atveria naujų galimybių Lietuvos ekonomikai – toliau tęsiamas bendradarbiavimas gynybos pramonės, pažangiosios elektronikos, didelio tikslumo lazerių, gyvybės mokslų ir finansinių paslaugų srityse.
„Esame ypač dėkingi už Amerikos įsipareigojimą užtikrinti mūsų regiono, Europos ir visos euroatlantinės erdvės saugumą. Šiandien, didžiuodamasi būdama NATO nare, Lietuva rodo pavyzdį, gynybai skirdama 5,4 proc. bendrojo vidaus produkto“, – sakė prezidentas.
„Šios investicijos leidžia mums modernizuoti savo ginkluotąsias pajėgas ir karinę infrastruktūrą, skirtą sąjungininkų, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų, kariams priimti“, – savo kalboje pažymėjo jis.
JAV nepriklausomybės diena kasmet minima liepos 4-ąją ir simbolizuoja šalies nepriklausomybės paskelbimą.