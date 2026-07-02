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G. Nausėda vyks į Berlyną, kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su F. Merzu

2026 m. liepos 2 d. 16:49
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, pranešė Prezidentūra.
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Kaip skelbiama, per susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristenas Michalas, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje.
Pernai gegužę Vokietijos kancleris pirmą kartą viešėjo Vilniuje.
JAV atstovai skelbė, kad NATO susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiame viršūnių susitikime, įgyvendinimo vertinimui.
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Reaguodama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir raginama prezidento Donaldo Trumpo, NATO praėjusių metų susitikime įsipareigojo beprecedentiškai padidinti išlaidas gynybai.
Sąjungininkai susitarė dėl tikslo vėliausiai iki 2035 m. kasmet į gynybą ir saugumą investuoti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – daugiau nei bet kuriuo metu nuo Šaltojo karo laikų.
Be karinių išlaidų, taip pat tvirtinamos investicijos į infrastruktūrą.
Gitanas NausėdaBerlynasLatvija
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