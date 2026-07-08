Seimo etikos sargai tirs Lietuvos karius „idiotais“ išvadinusio V. Šeršniovo pasisakymus

„Komisija nusprendė pradėti tyrimą. Kadangi tyrimas yra pradėtas, paskirti išvadų rengėjai. Išvadų rengėjai per kelias savaites parengs projektą ir tada kitame posėdyje, kada bus parengtas išvado projektas, Etikos komisija apsispręs, ar buvo padarytas pažeidimas, ar ne“, – antradienį Eltai teigė EPK pirmininkas Viktoras Fiodorovas.
Skunde dėl V. Šeršniovo pasisakymų teigiama, jog šių metų birželio 16 d. Seimo vakariniame posėdyje parlamentaras, diskutuodamas apie tuo metu svarstytas Ginklų ir šaudmenų kontrolės pataisas, neetišku pasisakymu žemino Lietuvos kariuomenę ir joje tarnaujančius karius.
Seimo narys vartojo tokius žodžius kaip „bepročiai“, „idiotai“ ir „nelabai adekvatūs asmenys“. Skunde teigiama, jog tokiais pareiškimais V. Šeršniovas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą.
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„Su manimi tarnavo šimtai kareivių ir aš norėčiau atkreipti dėmesį visų šioje salėje, kurie praėjo tarnybą, pagalvokite, tarp tų visų karių buvo bepročių. Tikrai visa krūva idiotų. Daug idiotų baigė Lietuvos tarnybą“, – tuo metu Seime kalbėjo V. Šeršniovas.
Kiek vėliau parlamentaras teigė, kad „gal pasisakė kiek per griežtai“.
„Tikrai nenoriu įžeidinėti nei įstatymo teikėjų, nei tarnavusių kariuomenėje žmonių. Aš pats ten tarnavau ir aš neskaitau savęs idiotu. Aš nuoširdžiai jums sakau, gerbiamieji, kad tarnyboje surenkami žmonės būna iš visokiausių pakampių. (…) Gerbiamieji, pagalvokite, kas bus, kai nelabai adekvatūs asmenys, baigę tą tarnybą, turės galimybę įsigyti ginklą?“, – retoriškai klausė V. Šeršniovas.
Į Seimo etikos sargus dėl V. Šeršniovo pasisakymų kreipėsi dalis konservatorių ir liberalų frakcijų narių.