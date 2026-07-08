Pasirodo, kad BMW automobilio vairuotoją Vilniaus gatvėse kai kurie jau yra įsiminę anksčiau.
Su portalu Lrytas antradienį kalbėjusi Jurgita (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – aut. past.) papasakojo, kad ta pati 19-metė visai neseniai vos nepartrenkė jos mažamečio vaiko ir vyro, o sudrausminta paleido keiksmažodžius.
Moteris tuomet dėl merginos elgesio kreipėsi į policiją – likus vos kelioms dienoms iki tragiškos avarijos ji sako sulaukusi žinių, kad incidentu pareigūnai jau domisi.
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Vyrą pasiuntė ir nuvažiavo
Portalui Lrytas vilnietė Jurgita pasakojo, kad su tragišką avariją Žirmūnuose sukėlusia mergina jos šeimai teko susidurti gegužės pabaigoje, kai nuvyko pasivaikščioti į miestą.
„Mes su vyru ir vaiku ėjome senamiestyje, Vilniaus gatve. Ten, kur yra Vilniaus ir Islandijos gatvių susikirtimas, automobiliams, važiuojantiems Islandijos gatve, yra stop ženklas, nes ten jau yra gyvenamoji zona.
Kadangi perėjų ten nėra, vis tiek kaip gyvenamojoje zonoje pėstieji turi tą pirmumo teisę“, – pasakojo moteris.
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Pirmasis gatve važiavęs automobilis, tęsė Jurgita, prie stop ženklo sustojo, o kai į gatvę įžengė Jurgita su savo vaiku ir vyru, gatve lėkęs BMW automobilis ženklo nepaisė.
„Važiuoja BMW automobilis, būtent šitas, su šitais numeriais, prie jo sėdi dvi merginos, rūkydamos iqosą (elektroninę cigaretę, – aut. past.). Ir tiesiog nesustojo – važiavo toliau.
Vyras spėjo į save patraukti vaiką su triračiu, bet sušuko jai, kad sustotų. Ji važiuodama toliau prasidarė langą, pasiuntė mano vyrą ant trijų raidžių ir nuvažiavo“, – prisiminė Jurgita.
Moteris tikino nusifotografavusi automobilio numerius, tą nuotrauką telefone saugojo iki šiol.
„Tai yra tas pats automobilis, sėdėjo ta pati mergina – iš veido prisimenu. Čia buvo gegužės 25 diena, pavakarė, tai iš karto į ePoliciją parašiau pranešimą dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo, pridėjau nuotraukas.
Praeitą savaitę gavau pranešimą iš policijos, kad yra pradėtas tyrimas dėl administracinio nusižengimo“, – nurodė vilnietė.
Ji pažymėjo, kad policijos žinia ją pasiekė iki tragiškos avarijos likus vos kelioms dienoms.
Tai, kad teko susidurti su ta pačia vairuotoja, kuri miesto centre vos neužvažiavo ant mažo vaiko, Jurgita teigė supratusi ne iš karto – tik atidžiai įsižiūrėjusi į žiniasklaidoje pasirodžiusius vaizdus.
„Pamačiau ryte informaciją apie avariją, kuri įvyko paryčiais, daugiau kažkaip labai nesidomėjau, bet vėliau, pamačiusi automobilio bagažinės nuotraukas, atpažinau, kad galimai tai gali būti tas pats automobilis.
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Sulyginau nuotrauką su jau savo turima nuotrauka, ir numeriai atitiko“, – Lrytas pasakojo moteris.
Portalas Lrytas komentaro dėl šio incidento kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Jo atstovai patvirtino, kad tokia vilnietės užklausa gegužę iš tiesų buvo gauta, tačiau kol kas dar negali patvirtinti, kad tai tikrai buvo tas pats automobilis. Sulaukę detalesnės informacijos straipsnį papildysime.
Visgi, kaip skelbė portalas Alfa.lt, 19-metė BMW vairuotoja dar iki kraupios avarijos turėjo reikalų su teisėsauga, tik anksčiau dėl jauno amžiaus atsakomybės išvengė.
Portalo žiniomis, 2022 m. vėlų rugpjūčio 31 d. vakarą Š. Liman sostinėje, Pergalės gatvėje, į „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) autobusą metė plytą. Tuomet dar nepilnametė Š. Liman iškūlė jo langą, už jo pakeitimą VVT vėliau teko pakloti 675,99 euro.
„Atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis manytina, kad <...> motina Ingrida Liman-Krot <...> neįgyvendino tėvų valdžios, nesugebėjo tinkamai rūpintis bei auklėti savo dukrą, todėl galima traktuoti kaip tėvų valdžios nepanaudojimą, o tai atitinka Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 str., todėl medžiaga perduota tirti dėl administracinio nusižengimo pradėjimo“, – toks sprendimas, Alfa.lt turimais duomenimis, 2022 m. spalį buvo priimtas Vilniaus apylinkės prokuratūroje.
Kas nutiko?
Lrytas primena, kad šeštadienį Vilniaus greitosios pagalbos medikams apie 4 val. 20 min. buvo pranešta, jog po avarijos užsidegė automobilis, viduje gali būti prispaustų žmonių. BMW markės automobilis Žirmūnų mikrorajone rėžėsi į apšvietimo stulpą ir lūžo per pusę.
Paaiškėjo, kad per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 m. ir 2005 m., o vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
Atvykusi greitosios pagalbos brigada išvydo kraupų vaizdą – vienam žuvusiųjų po itin stipraus smūgio į stulpą buvo nutraukta dalis kojos, smarkiai sudarkyta galvos sritis.
„Traumos buvo nesuderinamos su gyvybe“, – portalui Lrytas pasakojo medikai.
BMW vairavusi 19-metė dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę – iš jos mergina paleista tik pirmadienį. Jai iš karto buvo pareikšti įtarimai ir skirta kardomoji priemonė neišvykti, paimti jos dokumentai.
Įtariama, kad jaunimas gatvėje galėjo lenktyniauti.
Per avariją žuvusio 21 metų vaikino motiną po eismo įvykio ištiko panikos priepuolis – dėl patirto šoko 47 metų moteris taip pat buvo nuvežta į ligoninę.
BMW vairavusi mergina teises įgijo tik prieš nepilnus du mėnesius.
Dėl avarijos, kurios metu žuvo 2 žmonės, sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei teismas merginą pripažins avarijos kaltininke, jai grės laisvės atėmimas iki 10 metų.
Jaučiasi kalta, kad liko gyva
Ką tik mokyklos duris užvėrusi 19-metė pirmąjį savo komentarą pirmadienį davė portalui 15min. Ji verkdama prisipažino, kad jaučiasi kalta dėl to, jog liko gyva.
Ji taip pat prisipažino sulaukusi anoniminių žinučių, kad su ja bus susidorota. Mergina nurodė, kad avarija kilo dėl to, kad kitas automobilis ją prispaudė prie šaligatvio, todėl ji nebeturėjo, kur pasitraukti.
19-metės patėvis 15min tikino, kad šeimai labai sunku atlaikyti užgriuvusią neapykantos bangą, ir ragino merginos dar nenuteisti. Jis pažadėjo, kad ateityje pateiks daugiau informacijos apie nelaimę.
„Mes nebėgame nuo atsakomybės“, – sakė jis, nurodęs, kad šeima yra pasiryžusi padėti žuvusių artimiesiems.
Merginos patėvis taip pat portalui užsiminė, kad prieš lenktynes galėjo būti vartojami narkotikai.
„Nenoriu jokios pagalbos – aš samdysiu advokatus, aš eisiu iki galo. Man dabar nėra tikslo gyventi kitaip – noriu eiti teisėtu keliu, bet iki galo“, – portalui Lrytas tvirtino vyras.
Paklaustas, kas, jo žiniomis, nutiko tą lemtingąją šeštadienio naktį, žuvusio jaunuolio tėtis nurodė, kad sūnus tiek su 19-mete BMW vairuotoja, tiek ir su kita automobilyje buvusia mergina nebuvo pažįstamas – susibičiuliavo tą patį vakarą, naktiniame klube.