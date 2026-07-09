M. Sinkevičius: kandidatai į finansų ministro poziciją buvo trys – K. Vaitiekūnas, R. Šadžius ir T. Valys

„Reikėjo rinktis iš kelių variantų – taip, svarsčiau, ar Kristupas Vaitiekūnas galėtų tęsti (darbus – ELTA), taip pat svarsčiau, bet vėliau (…) persigalvojau ir negrįžau prie tos temos, dėl Rimanto Šadžiaus, taip pat Taurimą Valį, rinkausi tarp trijų variantų, nusprendžiau pasirinkti būtent šitą“, – portalo „15min“ laidoje ketvirtadienį sakė būsimas premjeras.
Jis tikino T. Valio kandidatūrą pasirinkęs pats.
„Inga Ruginienė pasirinko Kristupą Vaitiekūną, aš pasirinkau Taurimą Valį. (…) Reikėjo rinktis pačiam – aš partijos vadovas, pažįstu žmones, rinkausi iš to, kas yra bendruomenėje, kas yra žinomi, kas pasižymėję, kas veikia, matosi jų proaktyvumas“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Anot būsimo premjero, T. Valys yra pasižymėjęs užsienio reikalų srityje.
Apie T. Valio susitikimą su konservatoriais: čia dar ne egzaminas, čia repeticija
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T. Valiui po susitikimo su konservatorių frakcija trečiadienį pareiškus, kad jautėsi egzaminuojamas, M. Sinkevičius tikino paskambinęs ir paraginęs ministrą elgtis solidžiau, „neiti į priešpriešą“.
„Manau, jis gal nepratęs prie to kartais politinio žanro, kadangi iš diplomatijos atėjęs, gal diplomatinė kalba jam labiau pažįstama, o čia politiniai oponentai vis tiek yra kibūs, yra ir buvusi premjerė, ir buvusi finansų ministrė, tikrai turi, ką paklausti, ir turi, ką pasakyti, ir politinius vertinimus“, – sakė M. Sinkevičius.
„Bet aš tikiu, kad jis tikrai adaptuosis, nesijaus egzaminuojamas – egzaminai eis vienas po kito, egzaminuos ir žiniasklaida, ir parlamentas, ir prezidentas, tai tų egzaminų čia… Jeigu tai vadinti egzaminais, manau, tai ne egzaminas, čia tokia repeticija, egzaminas tikrasis laukia, kai turėsim biudžeto projektą, reikės kalbėtis ir tos kalbos bus įtemptos“, – pridūrė jis.
Pasak jo, finansų ministro atsakomybė yra subalansuoti „norus ir galimybes“ – valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas, laikytis fiskalinės drausmės.
Su šia funkcija, M. Sinkevičiaus teigimu, T. Valys susitvarkys, o greitai bus galima pamatyti ir jo darbo rezultatus.
„Čia ir bus pagrindinis tas jam uždavinys, pasimatys tas ne jo charakteris, ne būdas, ne asmenybinis dalykas, o pasimatys jo darbo rezultatas. Biudžetas tikrai pradėtas rengti, jis, matys, atkeliaus (…) turbūt spalio pabaigoje į Seimą, paskui turbūt bus grąžintas Vyriausybei, tai per darbą ir biudžetą (…) pasimatys tikroji kompetencija, gebėjimas“, – tikino M. Sinkevičius.
„Finansų ministras turi būti tas (…) vartininkas ir saugoti vartus, gink Dieve nepradėti mušti į savus vartus, pats būdamas vartininkas“, – aiškino būsimas premjeras.
Paskirtasis premjeras praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus.
Jis taip pat paskelbė, kad naujoji Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs valstybės gynybos stiprinimui, akcentavo, jog dabar gyvenama karo Europoje sąlygomis, todėl Lietuva turi būti stipri, pasirengusi, girdima ir patikima.
Prezidentas Gitanas Nausėda šį pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.