Nurodoma, kad A. Tapino pranešimo pagrindu atlikus aplinkybių patikslinimą, nusikalstamos veikos požymių nebuvo nustatyta.
„Įvertinus visą STT surinktą informaciją bei nustatytas faktines aplinkybes, nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi aplinkybių patikslinimo metu nebuvo nustatyti nusikalstamos veikos požymiai“, – atsakyme portalui Lrytas nurodė STT Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė.
Kaip skelbta, birželio viduryje M. Sinkevičiui pranešus, jog sieks tapti XXI-osios Vyriausybės vadovu, A. Tapinas pažėrė klausimų dėl politiko karjerą pristabdžiusios vadinamosios „čekiukų“ bylos.
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Jam kilo abejonių dėl lėšų, kuriomis „socdemas“ apmokėjo teisines bylos išlaidas, taip pat – dėl advokatų kontorai sumokėtų sumų dydžio.
„Kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o M. Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, tai bylos teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkstančių eurų, o M. Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginių lėšų, ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę“, – tuomet socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Tapinas.
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Jis priminė ir tai, kad panašiu metu, kai „Ellex Valiūnas“ atstovavo M. Sinkevičių, advokatų kontorą bylai buvo pasirinkę ir „Jonavos vandenys“ – bendrovė, kurią ir M. Sinkevičių, A. Tapino teigimu, sieja seni ir glaudūs ryšiai.
Dėl šių aplinkybių A. Tapinas kreipėsi į STT.
M. Sinkevičiaus ir jo šeimos pajamos leido apmokėti teisines išlaidas
Komentare portalui tarnybos atstovė nurodė, kad aplinkybių patikslinimo metu nebuvo nustatyta, kad „Jonavos vandenys“ ir M. Sinkevičius, rinkdamiesi teisines paslaugas teikiantį subjektą, pažeidė kokius nors teisės aktų reikalavimus.
„Taip pat nustatyta, kad M. Sinkevičiaus ir jo šeimos pajamos leido apmokėti nustatytą sumą už teisines paslaugas“, – nurodo R. Keblienė.
STT taip pat pažymėjo, kad Advokatūros įstatymas numato laisvą šalių sutarčių laisvės principą, nustatant apmokėjimo už advokato teikiamas teisines paslaugas dydį.
„Liepos 9 d. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente šis nutarimas buvo patvirtintas kaip teisėtas ir pagrįstas“, – priduriama atsakyme portalui Lrytas.
Pats M. Sinkevičius interviu portalui „Delfi“ yra teigęs, kad teisinės išlaidos jo „čekiukų“ byloje siekė per 10 tūkst. eurų, o „Ellex Valiūnas“ esą jokių nuolaidų jam nepritaikė. Jis mįslingai užsiminė ir apie tai, esą finansiškai jam apmokėti sąskaitas padėjo tėvai.
Politiko tėvas, Seimo narys Rimantas Sinkevičius netrukus žurnalistams patvirtino, kad padėjo sūnui sumokėti ne tik teisines bylos išlaidas, bet ir vėliau skirtą baudą.
Netrukus naujienų agentūra BNS pranešė, kad M. Sinkevičius advokatui „čekiukš“ byloje išleido maždaug 9,7 tūkst. eurų. Dokumentais, kurie įrodo, kad teisines paslaugas apmokėjo pats, politikas pasidalijo su BNS pats.
Lrytas primena, kad pernai metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutraukė M. Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą. Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), o šių metų gegužės pradžioje buvo išrinktas ir politinės jėgos lyderiu.