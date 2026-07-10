Lietuvoje – pirmoji modulinė priedanga: ji įrengta Kauno rajone, pasižvalgykite

„Saugumo klausimai šiandien reikalauja ne tik planų, bet ir realių sprendimų. Ši modulinė priedanga – konkretus žingsnis stiprinant gyventojų pasirengimą galimoms grėsmėms ir kuriant saugesnę aplinką mūsų bendruomenei“, – teigia Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
100 kv. m bendro vidaus ploto priedangą sudaro 10 tarpusavyje sujungtų monolitinio gelžbetonio segmentų. Patalpos pritaikytos trumpalaikiam gyventojų prieglobsčiui ir gali užtikrinti būtiniausias sąlygas ekstremalios situacijos metu.
Priedangoje įrengta hermetiškų durų sistema, autonominis LED apšvietimas, natūralios savieigos principu veikianti vėdinimo sistema su automatiniais sprogimo vožtuvais bei avarinis išėjimas.
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Konstrukcija taip pat aprūpinta suolais-gultais, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, gesintuvais, sauso tipo tualetais, vandens talpyklomis ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis. Priedanga pritaikyta ir asmenims su negalia – prie jos įrengtas specialus takelis.
Modulinės priedangos vertė siekia 186 340 eurų. Projektą įgyvendino UAB „Revonia LT“. Modulinės priedangos įrengimas – tai dar vienas žingsnis stiprinant Kauno rajono savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Praėjusiais metais savivaldybė įsigijo 3 mobilius civilinės saugos konteinerius su būtiniausia įranga gyventojų saugumui užtikrinti.
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