Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvoje – pirmoji modulinė priedanga: ji įrengta Kauno rajone, pasižvalgykite

2026 m. liepos 10 d. 13:24
Kauno rajono savivaldybėje įrengta pirmoji modulinė priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Moderni apsaugos infrastruktūra įrengta Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų šalyje, stiprinant savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (14)
„Saugumo klausimai šiandien reikalauja ne tik planų, bet ir realių sprendimų. Ši modulinė priedanga – konkretus žingsnis stiprinant gyventojų pasirengimą galimoms grėsmėms ir kuriant saugesnę aplinką mūsų bendruomenei“, – teigia Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
100 kv. m bendro vidaus ploto priedangą sudaro 10 tarpusavyje sujungtų monolitinio gelžbetonio segmentų. Patalpos pritaikytos trumpalaikiam gyventojų prieglobsčiui ir gali užtikrinti būtiniausias sąlygas ekstremalios situacijos metu.
Priedangoje įrengta hermetiškų durų sistema, autonominis LED apšvietimas, natūralios savieigos principu veikianti vėdinimo sistema su automatiniais sprogimo vožtuvais bei avarinis išėjimas.
Susiję straipsniai
VRM inicijavo pokyčius dėl greitesnio priedangų atvėrimo pavojaus atveju

VRM inicijavo pokyčius dėl greitesnio priedangų atvėrimo pavojaus atveju

Darosi aiškiau: pasakė, kur žmones oro pavojaus atveju vestų oro uostuose

Darosi aiškiau: pasakė, kur žmones oro pavojaus atveju vestų oro uostuose

Aidint pavojaus sirenoms Lietuvoje galite būti neįleisti į priedangą: ekspertai ragina skubiai keisti taisykles

Aidint pavojaus sirenoms Lietuvoje galite būti neįleisti į priedangą: ekspertai ragina skubiai keisti taisykles

Konstrukcija taip pat aprūpinta suolais-gultais, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, gesintuvais, sauso tipo tualetais, vandens talpyklomis ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis. Priedanga pritaikyta ir asmenims su negalia – prie jos įrengtas specialus takelis.
Modulinės priedangos vertė siekia 186 340 eurų. Projektą įgyvendino UAB „Revonia LT“. Modulinės priedangos įrengimas – tai dar vienas žingsnis stiprinant Kauno rajono savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Praėjusiais metais savivaldybė įsigijo 3 mobilius civilinės saugos konteinerius su būtiniausia įranga gyventojų saugumui užtikrinti.
Kauno rajono savivaldybėPriedangaslėptuvė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.