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M. Sinkevičius prakalbo apie R. Baranovo kandidatūrą Nalšios šiaurinės apygardoje: gal paskubėjome

2026 m. liepos 14 d. 14:21
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujami socialdemokratai paskubėjo iškeldami parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje.
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„Tai toks buvo išsakytas lūkestis, pasvarstymas, kad jis galėtų gal imtis tokios kandidatavimo galimybės. Bet pakeliui mes, matyt, spaudžiami laiko neturėjome laiko gerai aptarti tai situacijai ir gal paskubėjome su R. Baranovu“, – antradienį žurnalistams Seime kalbėjo M. Sinkevičius.
„Bet, manau, kad pasitaisėme ir Vladislavas Kondratovičius bus tinkamas ir deramas kandidatas“, – pabrėžė paskirtasis premjeras.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 dieną.
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Valdantieji socialdemokratai planavę šiuose rinkimuose kelti parlamentaro R. Baranovo kandidatūrą, vėliau pranešė ją atšaukiantys. Sprendimas teikti šią kandidatūrą viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
Galiausiai Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) paskelbė vietoje R. Baranovo kelsianti kadenciją baigiantį vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
 
RinkimaiapygardaRuslanas Baranovas
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