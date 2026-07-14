„Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes reikalauja išeiti į lauką“, – žurnalistams pranešė išeidamas S. Skvernelis, tačiau netrukus persigalvojo ir sugrįžo.
„Ir antrą kartą jau. Praeitą antradienį nutraukė man balsavimą, aš turėjau išeiti į lauką“, – tvirtino jis, neslėpdamas pasipiktinimo pritaikytos priemonės proporcingumu – esą ten, kur ryšys prastesnis, jis patekti nebegali, tad kėlė klausimą, kaip jam reikės dirbti, pavyzdžiui, slaptų Nacionalinio saugumo ir gynybos posėdžių metu, arba jei oro pavojaus atveju reikės bėgti į slėptuvę.
S. Skvernelis informavo, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti apykoję, jis kreipsis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).
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„Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo, tikintis dar, kad teisės viršenybės principas, teisė, baudžiamojo proceso reikalavimai yra aukščiau už kitus tikslus, neprocesinius tikslus“, – kalbėjo politikas.
„Ir tada, aišku, kadangi bus galutinė instancija Lietuvoje, beliks tik EŽTT, ieškinys tam ruošiamas bus“, – pridūrė jis.
S. Skvernelis pripažino, kad apykojė jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo. Visgi, koks jis buvo, politikas nenorėjo atskleisti. „Aš nenoriu dabar detalizuoti, kol vyksta procesas teisme“, – lakoniškai atsakė jis.
„Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo ir tik tokiais pagrindais gali būti skirta kardomoji priemonė“, – nurodė S. Skvernelis.
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„Aš nepadariau nieko, dėl ko būtų galima griežtinti kardomąją priemonę ir nuo švelniausios pereiti prie griežčiausios, išskyrus suėmimą. Turbūt norėtųsi ir suėmimą paskirti, bet suėmimui pagrindų apskritai jokių nėra. Tai šitas sprendimas yra apskųstas, po teismo sprendimo mes plačiau pakalbėsime“, – akcentavo politikas.
Netrukus žurnalistai S. Skvernelį pasigavo ir prie jo kabineto Seime. Pačios apykojės parodyti jis nesutiko, šią priemonę vadino žeminančia, pabrėžė, kad ją jam uždėjo jo buvęs pareigūnas – tas, kuriam vadovavo, kadaise eidamas generalinio komisaro pareigas.
„Va toks tikslas ir yra – truputį kelnes pakelti, truputį parodyti – toks tikslas, kad visiems žmonėms sudarytų įspūdį, jog čia, žiūrėkite, nusikaltėlis, gal įtarimai sugriežtinti. Ne tokiomis priemonėmis tai turi būti daroma“, – televizijos operatorių paprašytas parodyti apykoję apmaudo neslėpė S. Skvernelis.
„Šitame visame blogame dalyke yra vienas pliusas, kad tenka prisiminti teisės studijas. Tai nėra blogai“, – atsiduso jis.
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Neaišku, kiek rimtai, bet S. Skvernelis pareiškė nebeketinantis trauktis iš politikos ir dalyvausiantis artėjančiuose rinkimuose. Žurnalistams jis pranešė, kad netrukus vėl susitiksime įvairiose laidose, nes tylėti jis nebenori. Esą paviešins ir tuos, kurie yra atsakingi už tai, kaip dabar su juo elgiamasi.
„Kas belieka? Mane gali išgelbėti tik viešumas. Daugiau niekas. Aišku, su tais visais „teisėjais“, kurie čia bando komentuoti – dabar visus į policiją. Tuos, kurie rašo visokius įžeidimus (...) Yra „teisėjai“, kurie viską žino ir šneka, tai tegul šneka, bet viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą“, – įspėjo politikas.
„Tai pabendrausime“, – atsisveikindamas žurnalistams tarstelėjo S. Skvernelis.
Bylą vadina politine
Ekspremjeras ir buvęs demokratas pabrėžė dabar jau esąs įsitikinęs, kad jam iškelta byla yra politinė.
„Aš tikrai turėjau daug iliuzijų, naivumo, kad bus nešališkas, objektyvus tyrimas. Tai aš negaliu tikėtis nei nešališko, nei akivaizdaus tyrimo bei akivaizdžiai byla įgijo politinį atspalvį“, – sakė parlamentaras.
Visgi jis tikina iki kadencijos pabaigos ketinantis ir toliau aktyviai veikti politikoje ir dirbti Seime.
„Šita priemonė yra pritaikyta tam, kad damušti mane iki galo. Bet, deja, aš galiu pasakyti, kad ji mane motyvuoja elgtis kitaip. Aš dalyvausiu tikrai aktyviai tuos du metus politikoje, būsiu aktyvus ir darysiu viską, kad teisinės valstybės mūsų šalyje būtų daugiau“, – pabrėžė jis.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui S. Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas. Jis Eltai sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoję. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarą buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Saulius SkvernelisValstybinė augalininkystės tarnybaVyriausybė
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