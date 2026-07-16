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R. Kaunui iš Latvijos prezidento – Trijų žvaigždžių ordinas

2026 m. liepos 16 d. 11:56
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius trečiadienį oficialaus vizito Lietuvoje metu krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui įteikė aukščiausią Latvijos valstybinį apdovanojimą – Trijų žvaigždžių ordiną, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
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R. Kaunas pabrėžė, kad šis apdovanojimas yra Lietuvos ir Latvijos glaudaus bendradarbiavimo įvertinimas.
„Lietuvą ir Latviją sieja ne tik kaimynystė, bet ir bendra istorija, vertybės bei atsakomybė už Baltijos regiono ateitį. Ir toliau sieksiu, kad mūsų valstybių bendradarbiavimas būtų dar tvirtesnis. Baltijos šalių vienybė išliks gynybos ašimi“, – priimdamas apdovanojimą sakė R. Kaunas.
Trijų žvaigždžių ordinas yra aukščiausias civilinis Latvijos valstybinis apdovanojimas.
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Jis įsteigtas 1924 metais, minint nepriklausomos valstybės įkūrimą, ir atnaujintas 1994 metais.
Ordinu apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Ordinas
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