Po galimo priekabiavimo vaikų socializacijos centre – I. Ruginienės reakcija

„Įvykiai Kėdainių rajone skaudžiai priminė tai, ko neturėtume pamiršti nė vienai dienai: seksualiniam smurtui nėra ir negali būti jokio pateisinimo. Jokio. Nei institucijose, nei šeimose, nei bendruomenėse. O ypač ten, kur turime saugoti vaikus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienio vakarą rašė ministrė.
„Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje aplinkoje. Kiekvienas jaunas žmogus turi teisę būti apsaugotas nuo bet kokios smurto formos. Todėl visose įstaigose, dirbančiose su vaikais ir jaunimu, turi galioti nulinė tolerancija bet kokioms smurto apraiškoms. Ne popieriuje, ne deklaracijose, o kasdienėje praktikoje“, – pabrėžė ji.
Ministrė žada seksualinio smurto problematiką kitą savaitę aptarti su institucijų vadovais.
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„Taip pat jau pirmadienį kartu su atsakingomis institucijomis aptarsime, kokių papildomų veiksmų turime imtis, kad kuo geriau apsaugotume nepilnamečius nuo galimo seksualinio smurto. Veikti turime nedelsdami, nelaukdami naujų skaudžių atvejų“, – rašė I. Ruginienė.
Trečiadienį LRT televizijos laidoje „Panorama“ skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas.
Policijai apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis.
Dėl šio incidento socializacijos centre apsilankė Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija, o teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Centro vadovas Henrikas Gaidamavičius LRT televizijai sakė, kad paauglei teikiama pagalba, galbūt ji bus išleista atostogų.
Gruzdžių vaikų socializacijos centras – valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskirta specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio mokiniams, kuriems paskirta vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonė.