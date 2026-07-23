M. Sinkevičiaus disertacija kelia vis daugiau klausimų: prabilo ministrė

„Nesu susipažinusi nei su šia situacija, nei su pačiu darbu. Visada tokiose situacijose procesas yra tarp žmogaus, rašiusio darbą, ir paties universiteto. Visus šiuos procesus visada vertina atitinkamos institucijos. Manau, taip yra ir dabar“, – LRT televizijai ketvirtadienį teigė ministrė.
„Kiekvienas rengiamas darbas turi būti peržiūrimas ir naudojant antiplagijavimo programas – universitetuose tai yra daroma. Klausimas turėtų būti tikriausiai keliamas dar plačiau – universitetų kokybės ir kita. Šiuo atveju tikrai negaliu komentuoti, nes nesu įsigilinusi ir susipažinusi su tuo darbu. Kiek žinau, procesas dabar vyksta“, – tvirtino socialdemokratė.
Kaip skelbta, pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
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Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
Ketvirtadienį ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Aukštoji mokykla išplatintame pranešime nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką.
Pats premjeras sakė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak Vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis.
ELTA primena, kad baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.
Raminta PopovienėMindaugas SinkevičiusŠvietimo
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