Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičiaus disertacija kelia vis daugiau klausimų: prabilo ministrė

2026 m. liepos 23 d. 21:47
Kilus klausimų dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus mokslinės disertacijos, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad situaciją pirmiausia turėtų įvertinti universitetas, o platesniame kontekste reikėtų kelti ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo klausimą.
Daugiau nuotraukų (9)
„Nesu susipažinusi nei su šia situacija, nei su pačiu darbu. Visada tokiose situacijose procesas yra tarp žmogaus, rašiusio darbą, ir paties universiteto. Visus šiuos procesus visada vertina atitinkamos institucijos. Manau, taip yra ir dabar“, – LRT televizijai ketvirtadienį teigė ministrė.
„Kiekvienas rengiamas darbas turi būti peržiūrimas ir naudojant antiplagijavimo programas – universitetuose tai yra daroma. Klausimas turėtų būti tikriausiai keliamas dar plačiau – universitetų kokybės ir kita. Šiuo atveju tikrai negaliu komentuoti, nes nesu įsigilinusi ir susipažinusi su tuo darbu. Kiek žinau, procesas dabar vyksta“, – tvirtino socialdemokratė.
Kaip skelbta, pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
Susiję straipsniai
M. Sinkevičius: jei dėl disertacijos bus pradėti tyrimai, jie baigsis palankiai

M. Sinkevičius: jei dėl disertacijos bus pradėti tyrimai, jie baigsis palankiai (2)

Ekspremjerų G. Palucko ir I. Ruginienės patarėjui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

Ekspremjerų G. Palucko ir I. Ruginienės patarėjui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

L. Kukuraičio žingsnis tapo staigmena socialdemokratams

L. Kukuraičio žingsnis tapo staigmena socialdemokratams

Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
Ketvirtadienį ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Aukštoji mokykla išplatintame pranešime nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką.
Pats premjeras sakė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak Vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis.
ELTA primena, kad baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.
 
Raminta PopovienėMindaugas SinkevičiusŠvietimo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.