M. Sinkevičius pasveikino V. Tofaną tapus Moldovos premjeru

Sveikinime M. Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau tvirtai rems Moldovą jos eurointegracijos kelyje bei stiprins dvišalį bendradarbiavimą.
„Nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės vadovaujant Vyriausybei šiuo svarbiu laikotarpiu, Moldovai tęsiant įgyvendinti ambicingą reformų ir europinės integracijos darbotvarkę. Lietuva išlieka tvirta Moldovos europinių siekių rėmėja ir yra pasirengusi toliau stiprinti mūsų artimą partnerystę ir bendradarbiavimą“, – sveikinime teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, Moldovos parlamentas šią savaitę naujuoju šalies ministru pirmininku išrinko finansų ekspertą V. Tofaną. Už 44 metų V. Tofaną balsavo parlamento nariai iš prezidentės Maios Sandu provakarietiškos valdančiosios Veiksmo ir solidarumo partijos.
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V. Tofanas pakeis Alexandru Munteanu, liepos pradžioje netikėtai paskelbusį, kad atsistatydina. Jis ėjo pareigas vos aštuonis mėnesius.
Skurdi agrarinė valstybė tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos narės Rumunijos nuo 2022 m. yra kandidatė įstoti į ES. Uždniestrė, daugiau nei 30 metų atsiskyrusi nuo Moldovos ir gyvenama daugiausia rusakalbių, yra laikoma Maskvos forpostu regione.