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M. Sinkevičius pasveikino V. Tofaną tapus Moldovos premjeru

2026 m. liepos 23 d. 12:14
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pasveikino naująjį Moldovos premjerą Vasile Tofaną.
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Sveikinime M. Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau tvirtai rems Moldovą jos eurointegracijos kelyje bei stiprins dvišalį bendradarbiavimą.
„Nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės vadovaujant Vyriausybei šiuo svarbiu laikotarpiu, Moldovai tęsiant įgyvendinti ambicingą reformų ir europinės integracijos darbotvarkę. Lietuva išlieka tvirta Moldovos europinių siekių rėmėja ir yra pasirengusi toliau stiprinti mūsų artimą partnerystę ir bendradarbiavimą“, – sveikinime teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, Moldovos parlamentas šią savaitę naujuoju šalies ministru pirmininku išrinko finansų ekspertą V. Tofaną. Už 44 metų V. Tofaną balsavo parlamento nariai iš prezidentės Maios Sandu provakarietiškos valdančiosios Veiksmo ir solidarumo partijos.
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