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R. Tamašunienė: Kalėjimų tarnybos reforma vykdoma priverstiniu būdu, dėl vadovo gali būti pradėtas patikrinimas

2026 m. liepos 23 d. 12:11
Gytis Pankūnas
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu.
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Ji tvirtina, jog Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų. Ji neatmeta, kad, jei situacija nepasikeis, M. Kairio atžvilgiu gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
Kaip ketvirtadienį spaudos konferencijos metu kalbėjo R. Tamašunienė, šiuo metu kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrius.
Visgi, pasak jos, ministerija gavo pranešimų, kad pertvarka vykdoma priverstiniu būdu.
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„Ar gali būti tokia pertvarka? Be abejo, taip. Mes tikrai tikslui pritariame – kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje. Tačiau gavome tokių pranešimų, realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstini būdu.
Tam jokiu būdu nepritariame. Pareigūnai negali būti iš vienos pareigybės perkeliami į kitą jiems nesutikus“, – dėstė R. Tamašunienė.
Teisingumo ministerijaRita TamašunienėReforma
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