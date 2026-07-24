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V. Čmilytė-Nielsen: šį penktadienį registruosime dokumentą kreipimuisi į KT dėl Vyriausybės teisėtumo

2026 m. liepos 24 d. 09:10
Seimo liberalai ir konservatoriai penktadienį turėtų registruoti kreipimosi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumo projektą, sako Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, tuomet bus pradėti rinkti parlamentarų parašai.
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„Šiandien turėtų būti parengtas (dokumento – ELTA) tekstas įregistruotas ir bus renkami parašai“, – „Žinių radijui“ penktadienį teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Klausimų pagrįstų yra nemažai – dėl laiko, registravimo, prezidento dekreto, kuris gerokai vėliau buvo pasirašytas dėl Vyriausybės sudėties. Tikrai tuos klausimus reikia išsiaiškinti KT“, – pridūrė ji.
Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
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Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu pats M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Viktorija Čmilytė-NielsenKonstitucinis TeismasVyriausybė
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