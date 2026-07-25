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Demokratai patvirtino 13 kandidatų į merus, naują partijos vadovybę

2026 m. liepos 25 d. 22:54
Šeštadienio suvažiavime Demokratai „Vardan Lietuvos“ patvirtino dalį – iš viso 13 – kandidatų į merus kitais metais vyksiančiuose rinkimuose, taip pat išrinkta nauja partijos vadovybė.
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Likusi dalis partijos kandidatų kitų metų savivaldybių rinkimuose turės būti iškelti iki rudens.
Į Klaipėdos miesto meres bus keliama Rasos Bekėžienės kandidatūra, į Alytaus miesto – Tautvydo Džiauto, Šiaulių miesto – Domo Griškevičiaus, į Šiaulių rajono merus – Sandros Jakės, į Druskininkų merus – Renaldas Maziukas, į Panevėžio rajono – Petras Nevulis.
Visi jie yra demokratų partijos rajonų skyrių pirmininkai.
Kandidatas į Prienų rajono merus bus Julius Strampickas, Anykščių rajono merus – Dominykas Tutkus, Raseinių rajono – Darius Ulickas, taip pat vadovaujantys skyriams regionuose, į Ukmergės rajono merus – Darius Varnas, Alytaus rajono – Rasa Vitkauskienė.
Į Pasvalio rajono meres taip pat keliama skyriaus pirmininkės Neringos Trinskienės kandidatūra, į Vilniaus rajono merus – Dariušo Litvinovičiaus.
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Išrinkta 12 pirmininko pavaduotojų
Šeštadienio suvažiavime taip pat patvirtinta 12 naujojo partijos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus pavaduotojų, šešis pasiūlė pirmininkas, kitus šešis – partija.
Partijos pirmininkas į pavaduotojus paskyrė merų pareigas einančių Ausmos Miškinienės ir Vytauto Laurinaičio kandidatūras, buvusios energetikos viceministrės Editos Gudišauskienės, taip pat parlamentarės Agnės Jakavičiūtės-Miliauskienės, buvusios energetikos ir inovacijų ministerijos, dabar Energetikos ministerijos kanclerės Eglės Radišauskienės kandidatūras, taip pat – sveikatos ministro patarėjos Faustos Roznytės.
Taip pat pagal partijos balsavimą pritarta Seimo narių Lino Kukuraičio, Tomo Tomilino, Luko Savicko, Jekaterinos Rojakos, Domo Griškevičiaus, Kęstučio Mažeikos kandidatūroms.
Taip pat išrinkta nauja demokratų partijos Taryba.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“savivaldos rinkimaiVirginijus Sinkevičius

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