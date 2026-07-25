G. Nausėda pasisakė apie abejones dėl M. Sinkevičiaus disertacijos

„Žinote, yra blogų disertacijų, yra gerų disertacijų, aš tikrai nepradėsiu, kaip kai kurie politologai, kurie neskaitė disertacijos ir ją įvertino kaip silpną, (jos vertinti – ELTA). (…) Duokime žmogui pradėti dirbti – ar jis dabar kelis mėnesius turės aiškintis dėl to, ar jis parašė tinkamą ar netinkamą disertaciją? Tegul jis pradeda įrodinėti, ką jis geba kaip premjeras, šito iš jo reikalaukim“, – žurnalistams Klaipėdoje sakė šalies vadovas.
„O disertacijos, kurios nebuvo įdomios iki dienos X, kai ponas Sinkevičius tapo premjeru, ir tapo staiga labai įdomios kitą dieną, man kelia abejonių, dėl ko čia viskas“, – tikino jis.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
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Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
Vėliau ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Aukštoji mokykla išplatintame pranešime nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką.
Pats premjeras sakė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak Vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis.
Baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.