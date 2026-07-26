V. Sinkevičius: jei S. Skvernelį išteisintų, jis pats turėtų atsakyti į klausimą, ar mato save politikoje

„Na, pirmiausia mes tikrai linkime, kad S. Skvernelis būtų išteisintas. Ir mes tikrai norime to objektyvaus proceso, kuris atsakytų į visus klausimus, nes bendruomenė yra tikrai likusi tokia šiek tiek sumišusi, lengvai pasimetusi. Kokia bus pabaiga to proceso? Duok Dieve, kad, S. Skvernelį išteisintų, tuomet jau jis pats turės atsakyti į klausimą, ar jis mato save mūsų politinėje jėgoje, ar jis mato save apskritai politikoje, nes mes matėme Sauliaus pareiškimų, kur jis pasakė, kad viskas, finišas, tai yra pabaiga.
Matėme kitų pareiškimų visai neseniai. Tai šiuo atveju, aš manau, vis dėlto tas emocijas reikia atmesti į šoną, reikia sulaukti proceso pabaigos ir tuomet, aš tikiu, kad pats Saulius turės įsivertinti, kokia yra jo ateitis, ar jis vis dar save mato politikoje“, – LRT televizijos laidai „Savaitė“ sakė V. Sinkevičius.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įkurta 2022 metų sausį, jos steigėjų branduolį sudarė iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime pasitraukę politikai.
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Nuo partijos įkūrimo jai vadovavo S. Skvernelis, tačiau jis iš šių pareigų ir partijos pasitraukė po to, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos bylos. S. Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, jam nurodyta dėvėti apykoję.
„Na, pirmiausia, šita politinė jėga nėra tik S. Skvernelio sukurta. Ją sukūrė ir įkūrėjais yra per keturi tūkstančiai žmonių. Ir lygiai taip pat ji niekada netaps V. Sinkevičiaus partija. Tai niekada nebuvo vieno žmogaus partija ir niekada nebus vieno žmogaus partija. Ir tą įrodė šis tikrai sudėtingas laikotarpis, per kurį aš mačiau bendruomenę, kuri susitelkia tiek tame aukščiausiame lygmenyje, vadovų, pavaduotojų lygmenyje, tiek skyrių lygmenyje“, – LRT laidoje kalbėjo V. Sinkevičius.
Jis mano, kad dabar pagrindinis jo vadovaujamos politinės jėgos uždavinys – susigrąžinti žmonių pasitikėjimą.
„Pasitikėjimas politika bendrai Lietuvoje yra labai smarkiai kritęs ir ta politika pati patiria vieną išbandymą po kito, ir labai smarkiai devalvuojasi pačių politikų vardas. Ir tuomet pritraukti netgi stiprių žmonių į politiką yra labai sudėtinga“, – sakė europarlamentaras.
Po 2024 m. vykusių Seimo rinkimų Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ iškovojo 14 mandatų parlamente.