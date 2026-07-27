„Čekiukų“ byloje nuteistas A. Vyšniauskas pateikė skundą LAT

A. Vyšniauskas Eltai teigė nesutinkantis žemesnės instancijos teismų nuosprendžiais, kuriais jis buvo pripažintas kaltu.
„Nuo pat šios bylos pradžios laikiausi ir iki šiol laikausi pozicijos, kad ši byla apskritai neturėjo būti pradėta, nes kaltinimas buvo grindžiamas prokurorų klaidingomis faktinių aplinkybių interpretacijomis ir netinkamomis teisinėmis prielaidomis. Taip pat, mano nuomone, tiek apygardos, tiek apeliacinis teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir padarė esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų, turėjusių lemiamos reikšmės bylos baigčiai“, – akcentavo A. Vyšniauskas.
Jis pabrėžė manantis, kad Apeliacinio teismo nuosprendyje liko daug klaidų, prieštaravimų ir netikslumų, kurie turi būti ištaisyti. Taip pat, eksparlamentaro manymu, pastarasis teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos.
Į teismą dėl „čekiukų“ skandalo atvykęs A. Vyšniauskas nedaugžodžiavo: bylą laiko neteisinga
„Todėl prašau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuos pažeidimus ištaisyti kasacine tvarka – panaikinti skundžiamą nuosprendį ir baudžiamąją bylą mano atžvilgiu nutraukti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui“, – skundo LAT turinį apibūdino A. Vyšniauskas.
LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė patvirtino Eltai, kad teismas pirmadienį gavo A. Vyšniausko skundą. Anot jos, be anksčiau paties A. Vyšniausko įvardintų prašymų politikas taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
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Eksparlamentaras A. Vyšniauskas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje, teismas sumažino jam skirtą piniginę baudą
„Klausimas dėl šio skundo priimtinumo dar nėra išspręstas“, – teigė LAT atstovė.
Dėl skundo priimtinumo spręs LAT Atrankos kolegija.
ELTA primena, kad birželį Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs parlamentaras ir buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys A. Vyšniauskas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje. Tiesa, teismo sprendimu, politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda – nuo 7,5 iki 6,5 tūkst. eurų.
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria A. Vyšniauskui skirtas draudimas trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista.
A. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad nuo 2019 m. gegužės iki 2020 m. spalio, tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Politikas pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo.
Apeliacinis teismas pakoregavo pirmosios instancijos teismo sprendimą, nustatydamas, kad A. Vyšniauskas lieka nuteistas tik už išlaidas, kurias patyrė įsigyjant kurą.
Taip pat Apeliacinis teismas pakoregavo ir pirmos instancijos teismo nustatytą sumą, kurią A. Vyšniauskas pasisavino iš Marijampolės savivaldybės administracijos, pateikdamas išlaidų suvestines. Anksčiau buvo nustatyta, jog politikas apgaule įgijo 2 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų, ši suma Apeliacinio teismo sprendimu sumažinta iki 1 311 eurų.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
SkaidrinamMarijampolėAndrius Vyšniauskas
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