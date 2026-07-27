A. Veryga apie opozicijos ir LSDP kreipimusis į KT: labiau panašu į politinę kovą

„Man labai keista, kad biurokratai nesužiūrėjo tų terminų. Atrodytų, tokie elementarūs dalykai. Paprastai, politikai nelabai ir kišasi į tuos terminus, tą sužiūri valstybės tarnautojai. Čia jau ne pirmas kartas, įdomu, kodėl iš pirmo karto nebuvo pasimokyta“, – Eltai pirmadienį teigė A. Veryga.
„Dabar tai jau panašu labiau į tokią politinę kovą: jeigu jūs klausiate – mes irgi paklausime. Būtų logiška visiems vienodą standartą taikyti“, – pridūrė jis.
Taip politikas kalbėjo po to, kai Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai pirmadienį pranešė inicijuojantys kreipimąsi į KT dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės teisėtumo.
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Savo ruožtu valdantieji socialdemokratai netrukus po šios žinios paskelbė, kad pradeda rinkti parašus kreipimuisi į KT dėl Ingridos Šimonytės vadovautos XVIII Vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais.
Vis tik, A. Veryga sako, kad tokiais klausimais neverta apkrauti KT.
„Jeigu jau prašoma KT išaiškinti, kaip tokiose situacijose elgtis, tai ir klauskime. Bet klauskime, tada apie visus atvejus. Galime paklausinėti, bet mano supratimu, tai labiau politinis žaidimas. Aš neapkraučiau nei KT, tokiais kreipimais“, – sakė politikas.
„Akivaizdu, kad padaryta techninė klaida. Mano supratimu, niekas per daug tos klaidos ir neneigia. Ar dėl to reikia apkrauti KT...“ – svarstė jis.
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Nors „valstiečių“ pirmininkas mano, kad abiem atvejais buvo padaryta techninė klaida, jis sako nesuprantantis tokio opozicijos kreipimosi tikslo.
„Bendrai žiūrint į skundą dėl šios Vyriausybės – nelabai suprantu, koks tikslas yra: sukelti valstybėje nestabilumą? Ar gal įsivaizduoja, kad čia piktybiškai kažkas norėjo specialiai kažką blogai padaryti? Aš, aišku, nesu kažkoks labai didelis konstitucinės teisės žinovas, bet bendrai teisėje yra toks vadinamas „sveiko proto principas“, kur įstatymo raidė vienaip pasako, bet pažeidime yra kažkoks tik simboliškas nusižengimas, nekeičiantis esmės. Ar čia labai reikia ieškoti kažkokių priekabių? Gal tiesiog reikia pagalvoti, kaip ateityje tokių klaidų išvengti. Klaida yra padaryta, bet, mano supratimu, ji yra techninė, tikrai nekeičianti kažkokios esmės“, – dėstė politikas.
„Tiesą sakant, nelabai suprantu šio skundo. Toks įspūdis susidaro, kad čia rado formalią progą prikibti ir tiek“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, opozicija prašo pripažinti, kad Seimo nutarimas dėl socdemo M. Sinkevičiaus Vyriausybės programos pagal priėmimo tvarką prieštarauja keliams Konstitucijos straipsniams bei teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Taip pat prašoma įvertinti Seimo statuto 194 straipsnio atitiktį Konstitucijai dėl jame esančio teisinio reguliavimo trūkumo.
Tuo metu LSDP prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos Vyriausybės sudėties. Taip pat prašoma įvertinti Seimo nutarimo atitiktį Konstitucijos nuostatoms, reglamentuojančioms teisės aktų įsigaliojimą, jų priėmimo procedūras ir įgaliojimų Vyriausybei suteikimą, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
ELTA primena, kad diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)LSDPKonstitucinis Teismas
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