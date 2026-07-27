Skunde KT prašoma įvertinti, ar liepos 14 d. Seime patvirtintas nutarimas „Dėl Dvidešimt pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ neprieštarauja Konstitucijai, nes pastaroji procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus Ministrų kabineto sudėties patvirtinimo.
Taip pat prašoma ištirti galimą Seimo statuto teisinę spragą, leidusią dokumentus registruoti tokios teisės neturintiems asmenims.
Skundą parengę parlamentarai atkreipia dėmesį, kad liepos 3 d. registruotoje Vyriausybės programoje nurodoma, kad dokumentą teikią „Vyriausybė, paskirtas ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius“. Tačiau tai, opozicijos teigimu, yra chronologinis absurdas, mat Vyriausybės sudėtį prezidentas patvirtino tik liepos 7 d.
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„Tai reiškia, kad konstitucinė programos teikimo procedūra buvo pradėta dar neegzistuojančios Vyriausybės vardu“, – nurodoma išplatintame pranešime.
Be to, liepos 3 d. M. Sinkevičius tebeėjo Jonavos mero pareigas – Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sprendimą priėmė tik liepos 9 d., o mero įgaliojimai tęsėsi iki liepos 13 d.
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Opozicinės konservatorių ir liberalų jėgos pirmadienį pradėjo rinkti parašus šiai iniciatyvai. Į KT kreiptis teisę turi ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių – bent 29 parlamentarai.
Kur įžvelgia problemą?
Kaip Lrytas rašė jau anksčiau, dalis teisininkų bendruomenės bei parlamentarai, parengę kreipimąsi į KT, suabejojo, ar XXI-osios Vyriausybės programa buvo pateikta Seimui laikantis visų procedūrų ir Konstitucijoje numatytos tvarkos.
92 Konstitucijos straipsnis numato, kad ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui jo sudarytą ir prezidento patvirtiną Vyriausybę bei teikia svarstyti jos programą.
Šalies vadovas Gitanas Nausėda paskyrė M. Sinkevičių birželio 30 d.
Tuo metu XXI-osios Vyriausybės programos projektas buvo registruotas liepos 3 d. Tą pačią dieną paskirtasis premjeras šalies vadovui pristatė ir galutinį kandidatų į ministrus sąrašą.
„Teikimas bus įvertintas per kelias artimiausias dienas ir prezidentas priims galutinį sprendimą“, – liepos 3 d. naujienų agentūrai BNS sakė G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Dekretą dėl Vyriausybės sudėties prezidentas pasirašė po kelių dienų, liepos 7 d.
Būtent ši įvykių eiga ir kelia klausimų kritikams – juk, pastebi jie, Vyriausybės programa buvo registruota keliomis dienomis anksčiau, nei buvo sudarytas ir šalies vadovo dekretu patvirtintas Ministrų kabinetas.
„Yra akivaizdus teisinis nesusipratimas, nes programa buvo registruota anksčiau, nei buvo pati Vyriausybės sudėtis patvirtina dekretu“, – anksčiau žurnalistams yra sakęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Klausimų pagrįstų yra nemažai – dėl laiko, registravimo, prezidento dekreto, kuris gerokai vėliau buvo pasirašytas dėl Vyriausybės sudėties. Tikrai tuos klausimus reikia išsiaiškinti KT“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Iš tiesų problema yra didesnė, nei atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jūs gerai atkreipkite dėmesį, jau ir viešai ne kartą buvo ir profesoriaus Kūrio paminėta – problema bus. Konstitucinis Teismas tikrai išnagrinės ir ne teigiamai“, – anksčiau yra kalbėjęs „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Kritiškai apie šias procedūras ir jų eigą yra pasisakę ir kai kurie valdantieji – pavyzdžiui, demokratė Agnė Širinskienė.
Valdantieji beda pirštu į buvusią valdžią
Tuo metu patys „socdemai“ atkreipia dėmesį į buvusią Vyriausybę. Atmesdami opozicijos keliamus klausimus, valdantieji nurodo, kad 2020-aisiais, kai darbą pradėjo Ingridos Šimonytės Vyriausybė, situacija buvo analogiška: pirmiau – Vyriausybės programos projektas, o prezidento dekretas – tik po to.
Seimo kanceliarijos atstovai portalui Lrytas nurodė, jog I. Šimonytės Vyriausybės programa bei prezidento dekretas buvo registruoti tą pačią 2020 m. gruodžio 7-ąją. Tačiau programos projektas – anksčiau. Jis Teisės aktų informacinėje sistemoje pasirodė 13.42 val., o prezidento dekretas Teisės aktų registre užregistruotas 15.31 val.
opozicijaKonstitucinis TeismasMindaugas Sinkevičius
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