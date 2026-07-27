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Mirė visuomenininkė, partizanų vado V. Montvydo dukra I. B. Montvydaitė-Giedraitienė

2026 m. liepos 27 d. 10:52
Lietuvos laisvės armijos (LLA) karių rėmėjų sąjungos Garbės pirmininkė, Žemaičių apygardos partizanų vado Vlado Montvydo dukra Irena Bronislava Montvydaitė-Giedraitienė.
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Žinia apie visuomenininkės netektį pasidalinta socialiniame tinkle „Facebook“.
Už nuopelnus Lietuvai I. B. Montvydaitė-Giedraitienė buvo apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Su velione bus galima atsisveikinti pirmadienį nuo 14 val. Jurbarko Laidojimo namuose.
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Šv. Mišios bus aukojamos antradienį 8 val. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, o laidojama I. B. Montvydaitė-Giedraitienė bus Jurbarko senosiose kapinėse.
Vienas pirmųjų užuojautą velionės artimiesiems, bendražygiams, LLA karių ir rėmėjų sąjungos nariams pirmadienį pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Nors sovietinio okupacinio režimo represijos iš jos atėmė ramią vaikystę ir privertė augti svetimu vardu, ji visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos partizanų kovų atminimo išsaugojimui, laisvės kovų istorijos puoselėjimui ir pagarbos jų dalyviams stiprinimui. Jos darbai, rūpestis įamžinant laisvės kovotojų atminimą ir ištikimybė vertybėms, už kurias jie kovojo, išliks reikšminga mūsų valstybės istorinės atminties dalimi. Nuoširdžiai užjaučiu velionės artimuosius ir visus, kurie ją pažinojo, dirbo kartu ir tęs jos prasmingus darbus“, – rašoma J. Oleko užuojautoje.
Lietuvos laisvės armijaMirtis

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