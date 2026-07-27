V. Sinkevičius teigiamai vertina kreipimusis į KT dėl M. Sinkevičiaus ir I. Šimonytės Vyriausybių formavimo

„Žinoma, reikia. Jeigu yra klausimai, juos reikia atsakyti. Turime gerbti Konstituciją ir veikti Konstitucijos ribose. Šiuo atveju, tikrai nematau problemų su tuo. KT pateiks išaiškinimą“, – Eltai teigė V. Sinkevičius.
„Tikiu, kad tas išaiškinimas užtikrins, kad ateityje nei tos klaidos, kurios galimai buvo padarytos formuojant I. Šimonytės Vyriausybę, nei galimos klaidos, jeigu tokios buvo, formuojant M. Sinkevičiaus Vyriausybę nebūtų pakartotos ir užtikrinant, kad vienas svarbiausių procesų valstybėje vyktų Konstitucijos rėmuose“, – akcentavo jis.
Vis tik politikas tikina, kad demokratai „Vardan Lietuvos“ neketina pasirašyti nė vieno iš šių kreipimųsi.
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„Manau, kad užteks parlamentarų ir be demokratų. Jeigu kažkuris iš kolegų norės pasirašyti ir palaikyti – mes visuomet palaikome kreipimąsi į KT, išaiškinimą, užtikrinant, kad tų klausimų nebebūtų. Tiek visuomenėje tai atsako į visus klausimus, tiek bendrai leidžia turėti dar aiškesnį ir sklandesnį politinį procesą“, – dėstė V. Sinkevičius.
Be to, demokratų lyderis pabrėžė, kad jam nekyla klausimų dėl M. Sinkevičiaus Vyriausybės formavimo.
„Man nekyla, nes šiuo atveju kalbame apie laiką, kuomet dokumentas buvo įkeltas į sistemą. Man asmeniškai tikrai nekyla, bet džiaugiuosi, kad opozicija aktyvi. Gaila, kad to nematė savo Vyriausybę formuodami, dabar tą įžiūrėjo formuojant M. Sinkevičiaus Vyriausybę. Viskas gerai, aš manau, kad KT išaiškinimas sudės labai aiškius taškus ir leis tam politiniam procesui ateityje vykti dar sklandžiau“, – sakė politikas.
Kaip skelbta, Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai pirmadienio rytą pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į KT.
Pastarieji prašo pripažinti, kad Seimo nutarimas dėl socdemo M. Sinkevičiaus Vyriausybės programos pagal priėmimo tvarką prieštarauja keliams Konstitucijos straipsniams bei teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Taip pat prašoma įvertinti Seimo statuto 194 straipsnio atitiktį Konstitucijai dėl jame esančio teisinio reguliavimo trūkumo.
Pasirodžius tokiai iniciatyvai, valdantieji socialdemokratai paskelbė, kad pradeda rinkti parašus kreipimuisi į KT dėl I. Šimonytės vadovautos XVIII Vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais.
LSDP prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos Vyriausybės sudėties. Taip pat prašoma įvertinti Seimo nutarimo atitiktį Konstitucijos nuostatoms, reglamentuojančioms teisės aktų įsigaliojimą, jų priėmimo procedūras ir įgaliojimų Vyriausybei suteikimą, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
ELTA primena, kad diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Virginijus SinkevičiusMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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