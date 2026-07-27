Atsisveikinti su mergina ateinantys šeimos artimieji, draugai ir pažįstami su savimi nešasi rožinės spalvos gėles – būtent toks buvo žuvusiosios tėvo prašymas, mat Anastasija labai mėgo šią spalvą. Vakare čia atskubėjo ir abiturientės bendramoksliai, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius.
Sostinės licėjų baigusios merginos likimas susiklostė tragiškai – dar ketvirtadienį 19-metė Rotušėje iš mero Valdo Benkunsko rankų atsiėmė apdovanojimą už ypatingus akademinius pasiekimus – valstybiniuose brandos egzaminuose pelnytus penkis šimtukus. Vos po kelių valandų Vilniaus rajone jos gyvybę pasiglemžė baisi avarija.
Dabar Anastasiją V. Benkunskas pagerbė dar kartą, tik jau visiškai kitomis aplinkybėmis.
Paviešinti vaizdai iš mirtinos avarijos prie Vilniaus, kurioje žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Atvyko ir kaimynystėje gyvenantis R. Duchnevičius
Apie 16 valandą, kuomet ir prasidėjo atsisveikinimas, į Olandų gatvėje įsikūrusius laidojimo rūmus atvyko ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Jis portalui Lrytas tikino šią šeimą pažįstantis asmeniškai – ji gyvena kaimynystėje.
„Kažkada susipažinome, jau tada, kai pradėjau eiti mero pareigas. Tikrai žaviuosi šia šeima, nes ji atsikraustė į Vilniaus rajoną, turi tokį savotišką ūkį, kur gamina putinų, šermukšnių vyną, prikėlė tokią tradiciją.
Aš mačiau, kiek meilės idėta į tuos sodus, vaikai irgi dalyvavo šiame procese. Tai tikrai graži šeima, ir kadangi esame kažkiek pažįstami, beveik kaimynai, man tiesiog žmogiškai labai rūpėjo“, – pasakojo R. Duchnevičius.
Susiję straipsniai
Po penkis šimtukus iš brandos egzaminų gavusios 19-metės žūties – širdį veriantys tėčio žodžiai (19)
Apie baisų incidentą Vilniaus rajono meras sužinojo tuomet, kai vyko iš darželio pasiimti dukrą.
„Iš pradžių nežinojau, kad čia Anastasija žuvo. Deja, tai yra pavyzdys, koks trapus dalykas yra gyvenimas. Tai šiandien tiesiog norėjosi pabūti kartu.
Mergina ką tik įžengė į suaugusiųjų gyvenimą, baigė mokyklą, gavo penkis šimtukus, tą pačią dieną grįžo... Aišku, likimas yra likimas, bet suprantame, kad kiekvienas gyvename tą gyvenimą ir jis staigiai gali taip ir pasibaigti“, – svarstė meras.
Tragiškai žuvusiai 19-metei Anastasijai – paskutinysis „sudie“: atvyko ir politikai
Paklaustas, kuo ypatingas kelio ruožas, kuriame ir įvyko nelaimė, R. Duchnevičius prisiminė, kad tose vietovėse ne taip seniai ir jis pats patyrė incidentą – vairuodamas susidūrė su šernu.
„Mažai trūko ir iki baisių dalykų – jeigu tas šernas būtų didesnis, tikėtina, kad gal ir mes čia nekalbėtume. Tai ruožas pažįstamas – aišku, nežinome visų aplinkybių, tūrbūt dar vyksta tyrimas, tai vėliau bus galima atsakyti, kaip ten kas yra.
Nepasakyčiau, kad ruožas dėl pavojų yra kažkuo išskirtinis, tiesiog jeigu ten susidaro eilė automobilių, jeigu tikrai būna lenkimo manevrų, tai nėra ta vieta, kur geriausia tą daryti.
Pats dažnai ten važiuoju, tai tikrai automatiškai suprantame, kad apkrova yra didelė, nes tai yra pagrindinis migracinis kelias per tas gyvenvietes (...) Tai jis tikrai yra apkrautas“, – kalbėjo R. Duchnevičius.
Pasak jo, šioje kelio atkarpoje labai svarbu pasirinkti saugų greitį ir atstumą, neatlikti pavojingų manevrų.
Vilniaus rajono meras teigė, kad užkirsti kelią tokioms tragedijoms iš esmės turbūt gali tik tai, kas buvo daroma ir iki šiol – prevencija ir vairuotojų švietimas.
„Aišku, tokiuose keliuose tu nepristatysi daug kontrolės mechanizmų, bet jeigu kalbame apie stebėjimo sistemą, kuri ir greitį fiksuoja, šviesos signalus – tai yra efektyvu.
Jeigu čia būtų toks kelias, kur, pavyzdžiui, nuolat dingsta ryšys ar jis yra duobėtas, išlūžęs, neįmanoma pravažiuoti, tai sakyčiau, kad reikėtų jį sutvarkyti. Bet jei pažiūrėsime, tai yra normalus regioninis kelias.
Taip, galbūt norėtųsi, kad jis būtų platesnis, po dvi juostas į vieną pusę ir panašiai, bet ir tokiuose keliuose pasitaiko visokiausių įvykių.
Nenoriu sakyti, kas dėl to incidento kaltas, bet mes matėme kaktomušą – reiškia, kažkas turėjo išvažiuoti į priešpriešinę juostą, kažkas turėjo įvykti dėl vienų ar kitų aplinkybių. Tai vėlgi, apie tai kalbėti reikia, bet turbūt čia nepadarysi nieko daugiau be prevencinės veiklos.
Aš manau, kad toks žmogus kaip Anastasija buvo tikrai atsakinga mergina, ir turbūt neturėtų daryti pavojingų viražų. Tai gal čia buvo ir kokie techniniai trikdžiai – mes to nežinome. Turbūt tyrimas į viską atsakys“, – kalbėjo R. Duchnevičius.
V. Benkunskas neslepia šoko
Vakare pagerbti žuvusios abiturientės atvyko ir jai apdovanjimą už įspūdingai išlaikytus brandos egzaminus vos prieš kelias dienas įteikęs V. Benkunskas. Vilniaus meras neslėpė, kad nelaimė jį sukrėtė.
„Turbūt normalus šokas, nes atrodo, kad ką tik viskas vyko – buvo daug laimės, daug šviesių spalvų, džiugesio jauno žmogaus pasiekimais, o čia dabar tokia žinia, kad viskas apsivertė aukštyn kojom.
Tai iš tikrųjų sukrėtė – galiu tik įsivaizduoti, ką artimieji, ką tėvai jaučia ir išgyvena šiuo metu. Tai tikrai didžiausia ir nuoširdi užuojauta, netekus brangiausio savo turto. Tai parodo, koks yra trapus žmogaus gyvenimas – akimirkos klausimas ir viskas gali pasikeisti.
Kita vertus, visos mūsų bėdos, kažkokios negandos ar probolemos, kurios atrodo labai reikšmingos, tokiomis akimirkomis tiesiog pasirodo nieko vertos“, – Lrytas kalbėjo V. Benkunskas.
Anot mero, saugumas keliuose yra niekada nesibaigiantis procesas, todėl apie visus galimus scenarijus reikia galvoti nuolat.
„Galiausiai nežinau, ar yra koks nors stebuklingas vaistas, kaip pagydyti tokius galimus incidentus.
Bet turbūt švetimas, ypač jaunų žmonių, jaunų vairuotojų, kurie gauna tą leidimą ir teisę vairuoti, suprantant, kad tai yra didelis ir pavojingas instrumentas, kuris gali padaryti labai daug žalos, o kartais baigtis tragiškai“, – sakė V. Benkunskas.
Iš tėčio – jautrūs prisiminimai
Apie žuvusią dukrą feisbuke kelis kartus viešai pasisakė jos tėtis – vyras tikino, kad ketvirtadienį dar bandė įkalbėti ją nevairuoti, mat dukra po naktinės pamainos darbe buvo pavargusi.
„Anastasija nelenkė automobilio, ji buvo gera ir atsargi vairuotoja ir visada vengė rizikingų situacijų. Toje vietoje buvo lygus ir matomas kelias, kur nebuvo įmanoma nepastebėti atvažiuojančios didelės mašinos ir iššokti prieš ją. Deja, iki galo mes turbūt ir nesužinosime, kas iš tiesų nutiko.
Ji turėjo vaizdo registratorių priekyje ir gale, tačiau policija rado jame suskilusią atminties kortelę ir neaišku, ar bus galimybė atkurti įrašą.
Norėdama būti savarankiška ir atsakinga už savo gyvenimą, ji iš karto po mokyklos baigimo iki studijų pradžios įsidarbino degalinėje, kur dirbo ir naktines pamainas. Tą dieną ji buvo po naktinės pamainos, po apdovanojimų ceremonijos, mažai miegojus. Mes bandėme ją įkalbėti nevairuoti pačiai. Ji sakė, kad dieną niekada negali užmigti. Ir užmigo amžinai...
Ji buvo tokia gera, kad net ir netikėtai likimo nuvesta į priešingą kelio pusę, ji nevalingai pasirinko iš priekio važiuojančią tokią mašiną, kad nieko nesužalotų, tik save. Tačiau iki galo turbūt visko ir nesužinosime“, – rašė abiturientės tėtis.
Žuvusi 19-metė buvo gabi ir labai perspektyvi mergina – ketino studijuoti Prancūzijoje, jau buvo įstojusi į Strasbūro universiteto chemijos programą. Anastasijos tėvas teigė, kad pirmoji jos svajonė buvo Prancūzijoje turėti savo kepyklėlę.
„Jau daug metų mes neperkame desertų – ji išlepino mus savo kūriniais. Aistra šokoladui tapo net mūsų šeimos juokavimu. (...) Savo desertų kūrybą ji publikavo Instagrame SucretteBakery vardu. Prancūziškai Sucrette – cukrus. Ji neturėjo tikslo tapti influencere, tačiau dalinosi savo kepimo istorijomis, receptais ir patarimais.
Pirmieji metai nebuvo labai sėkmingi peržiūrų skaičiumi – tačiau ji nesustojo, ji ieškojo, kaip filmuoti, kaip įgarsinti, kur turi stovėti kamera, kokiu greičiu turi keistis kadrai. Ji eksperimentavo ir paskutiniai jos filmukai jau buvo sėkmingi – ji augino savo auditoriją atkakliai ir jai tai sekėsi. Ši paskyra yra Instagrame – ir bus amžinai“, – rašė merginos tėtis.
Dar viena iš abiturientės aistrų buvo ir fotografija.
Vaizdai iš įvykio vietos: per susidūrimą su sunkvežimiu greta Vilniaus žuvo 19-metė BMW vairuotoja
„Ji darydavo fotosesijas, beveik visada su savimi nešiojosi fotoaparatą, ieškodavo stiprių kadrų – įdomaus kampo, fotografavo gamtą, šunį, katinus, save, drauges, miestus, kelionėse ji būdavo mūsų šeimos fotografas ir po kelionių darydavo filmukus.
Ji paliko daugybę gražių meniškų nuotraukų – apie gyvenimą, kuris yra gražus ir spalvingas. Ji buvo stipri. Labai stipri. Ji su niekuo nesipyko – ji tiesiog turėjo savo nuomonę ir atkakliai jos laikėsi. Ji turėjo planus – ir kambaryje ant lentos žymėdavosi, ką planuoja padaryti, kada ir žymėdavo padarytus dalykus. Gyvenimą Strasbūre ji buvo suplanavusi iki smulkmenų“, – rašė žuvusiosios tėtis.
Vasarą degalinėje dirbusi Anastasija, pasak vyro, labai greitai tapo geriausia darbuotoja.
„Iš naujokės greitai tapo geriausia. Labai didžiavosi, kai pamainoje jau mokė naujokus ir buvo atsakinga už visų darbą. Kaip ir visur – tyliai ir nepastebimai ji tapo geriausia. Ji norėjo būti savarankiška. Investavo savo pinigus. Turėjo prieaugį, ji žinojo, ką daro ir ką nori pasiekti.
Rašė knygas – fantasy stiliaus, istorijas su sudėtingais siužetais. Pritrūko laiko pabaigti“, – pasakojo merginos tėvas.
Kas nutiko?
Užuojautą dėl tragiškoje avarijoje žuvusios abiturientės pirmadienį pareiškė ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Žinia apie penkis šimtukus valstybiniuose brandos egzaminuose pelniusios talentingos abiturientės žūtį mums visiems dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas“, – feisbuke rašė Vyriausybės vadovas.
„Nuoširdžiai užjaučiu merginos šeimą, artimuosius, draugus, mokytojus ir visą mokyklos bendruomenę. Tegul šviesus jos atminimas amžinai išlieka mūsų širdyse ir įpareigoja dėti maksimalias pastangas, kad tokių netekčių keliuose būtų kuo mažiau“, – pažymėjo jis.
Prie užuojautų dar praėjusią savaitę prisidėjo Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vadovas Simonas Šabanovas.
„Savo ir Agentūros kolegų vardu reiškiu užuojautą žuvusios abiturientės šeimai, bendraklasiams ir draugams. Stiprybės Jums. Be galo skaudu sužinojus, kas ir kada tai įvyko. Dar labiau gali suprasti, kaip svarbu vertinti bei branginti visas įmanomas akimirkas“, – rašė NŠA vadovas.
Primename, kad ketvirtadienį apie 14.30 val. Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime, Nemenčinės g., automobilis „BMW 116“, vairuojamas moters (gimusios 2007 m.), lenkiant automobilį „Ford Galaxy“ išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu „MAN TGA 26.350“, kurį vairavo vyras, gimęs 1963 m.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai iš transporto priemonės ištraukė joje prispaustą 2007 m. gimusią merginą ir perdavė ją greitosios medicinos pagalbos medikams. Šie bandė merginą gaivinti, tačiau ji mirė medikų automobilyje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Apie tai, kas įvyko kelyje, kad tragedija nusinešė 19-metės BMW vairuotojos gyvybę, neseniai prabilo ir šiukšles gabenusio sunkvežimio MAN vairuotojas.
BMW būtent kaktomuša ir susidūrė su šiuo sunkvežimiu.
„Ten kolona mašinų buvo, nežinau, ką jį sugalvojo – ji iššoko iš kolonos ir tiesiai į mane. – Tai faktiškai tą koloną aplenkt bandė? Prieš ją buvo kažkokia mašina? – Trys ar keturios“, – tokius žodžius portalo tv3.lt žurnalistams pasakojo šiukšliavežio vairuotojas.
„Ir šitas va, kur stovėjo „Ford“, jis paskui ją važiavo, ji iš niekur nieko išniro, man kaip lupo, tai apvertė mane ant kairės pusės“, – kalbėjo jis.
avarijaBMWšimtukininkai
Rodyti daugiau žymių