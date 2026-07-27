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VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota septintą parą

2026 m. liepos 27 d. 07:59
Lietuvos pasienyje su Baltarusija septintą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį į savo šalį neįleido 95 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį apgręžę nefiksavę tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 957.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
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