Lietuvos dienaAktualijos

Krašto apsaugos ministerijoje darbą pradėjo viceministras T. Mikelkevičius

2026 m. liepos 28 d. 09:18
Krašto apsaugos viceministro pareigas antradienį pradėjo eiti Tomas Mikelkevičius. Naujasis viceministras kuruos visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Daugiau nuotraukų (1)
„Krašto apsaugos sistemai reikalingas sklandus prioritetinių darbų tęstinumas. Esu įsitikinęs, kad naujojo viceministro patirtis vidaus saugumo tarnybose, mobilizacijos pareigūno srityje savivaldybėse leis nuosekliai stiprinti visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos ir civilinės saugos sistemas“, – pranešime pažymėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Savo ruožtu T. Mikelkevičius teigė sieksiantis tęsti mobilizacijos sistemos tobulinimą, stiprinti civilinę gynybą, didinti visuomenės atsparumą bei plėtoti bendradarbiavimą su verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Daugiau kaip 25 metus viešojo saugumo srityje dirbęs naujasis viceministras pastaruoju metu ėjo Plungės rajono savivaldybės administracijoje mobilizacijos reikalų koordinatoriaus pareigas. Jis buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą.
Susiję straipsniai
R. Kaunas apie nušalintą karį: tai metų senumo istorija

R. Kaunas apie nušalintą karį: tai metų senumo istorija

KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

ELTA glaustai: apie pažeidimus viešuose pirkimuose pranešusio kario nušalinimas nuo tarnybos, „Luminor“ perkantis bankas veikia Rusijoje

ELTA glaustai: apie pažeidimus viešuose pirkimuose pranešusio kario nušalinimas nuo tarnybos, „Luminor“ perkantis bankas veikia Rusijoje

Be T. Mikelkevičiaus, R. Kauno politinėje komandoje jau dirba du viceministrai – Karolis Aleksa ir Bronius Bieliauskas. Ministerijos kanclerio pareigas eina Dainius Ivoškis.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje iš krašto apsaugos viceministro pareigų pasitraukė Tomas Godliauskas.
 
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Robertas Kaunasviceministras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.