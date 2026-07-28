Krašto apsaugos ministerijoje darbą pradėjo viceministras T. Mikelkevičius

„Krašto apsaugos sistemai reikalingas sklandus prioritetinių darbų tęstinumas. Esu įsitikinęs, kad naujojo viceministro patirtis vidaus saugumo tarnybose, mobilizacijos pareigūno srityje savivaldybėse leis nuosekliai stiprinti visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos ir civilinės saugos sistemas“, – pranešime pažymėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Savo ruožtu T. Mikelkevičius teigė sieksiantis tęsti mobilizacijos sistemos tobulinimą, stiprinti civilinę gynybą, didinti visuomenės atsparumą bei plėtoti bendradarbiavimą su verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Daugiau kaip 25 metus viešojo saugumo srityje dirbęs naujasis viceministras pastaruoju metu ėjo Plungės rajono savivaldybės administracijoje mobilizacijos reikalų koordinatoriaus pareigas. Jis buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą.
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Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje iš krašto apsaugos viceministro pareigų pasitraukė Tomas Godliauskas.