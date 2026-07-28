M. Katelynas su Estijos ministru aptarė sienų apsaugą ir migracijos iššūkius

Pasak M. Katelyno, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako.
„Turime keistis patirtimi, stiprinti sienų apsaugą, didinti institucijų pasirengimą ir kalbėti vienu balsu Europos Sąjungoje. Kuo glaudesnis Baltijos šalių bendradarbiavimas, tuo stipresnė viso regiono ir Europos saugumo architektūra“, – pabrėžė jis.
Ministras Estijos kolegai taip pat pristatė situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, pabrėždamas, kad nuo 2021 metais prasidėjusios neteisėtos migracijos pradžios Lietuva užkirto kelią daugiau kaip 25,5 tūkst. užsieniečių.
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Pasak M. Katelyno, nors pastaruoju metu pasienyje su Baltarusija padėtis išlieka stabili, neteisėtos migracijos grėsmė išlieka, todėl Lietuva toliau stiprina sienos apsaugą ir investuoja į modernias valstybės sienos apsaugos priemones.
Susitikime ministrai taip pat diskutavo apie antrinę migraciją iš Latvijos – šiemet Lietuvos pareigūnai jau sulaikė daugiau kaip 1 450 neteisėtų migrantų, atvykusių iš Latvijos pusės.
Pažymėta, kad Lietuva yra išsiuntusi pasieniečius padėti Latvijai saugoti ES išorės sieną, tačiau pabrėžta, kad pagrindinė atsakomybė už išorės sienos apsaugą tenka kiekvienai ES valstybei narei.
Kalbant apie sparčiai augančias oro erdvės pažeidimų grėsmes, akcentuota, kad daugėja incidentų, susijusių su nenustatytais skraidančiais objektais, kurie kelia riziką kritinei infrastruktūrai ir visuomenės saugumui. Anot M. Katelyno, Lietuva siekia stiprinti institucijų pajėgumus aptikti ir neutralizuoti tokius objektus bei ieško Europos Sąjungos finansavimo šioms priemonėms.
Estijos delegacija vizito metu taip pat lankėsi Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje bei Bendrajame pagalbos centre, kur susipažino su Lietuvos valstybės sienos apsauga ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas pajėgumais.