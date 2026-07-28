M. Sinkevičius kartoja dėl savo disertacijos esąs ramus: darbas paruoštas etiškai, plagiato nėra

„Galiu pasakyti tą, ką jau esu sakęs ne kartą: esu visiškai ramus, darbą rašiau pats, atestacijos vyko kas metus. Nėra taip, kad darbas parašomas per kelis mėnesius, jis rašomas nuosekliai 4 metus“, – žurnalistams antradienį teigė ministras pirmininkas.
„Ir tuo metu, ir 2015 metais ISM turėjo programas, dar vadinasi „Turnitin“, kur lyginamas darbas su kitais darbais, nagrinėjamas galimas pažeidžiamumas dėl etikos, dėl plagijavimo. Ir jokių pastabų 2015 metais man niekas nėra išsakęs, tai aš visiškai ramus. Galvoju, kad tas darbas paruoštas ir etiškai, ir tinkamai, ir nėra plagiato“, – akcentavo M. Sinkevičius.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
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Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Viešojoje erdvėje taip pat kilo klausimų dėl galimo plagijavimo. ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Universitetas nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal ISM galiojančią tvarką.
Pats premjeras teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai. M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragino leisti premjerui dirbti, o ISM rektorius Dalius Misiūnas sakė, jog šiomis diskusijomis norima pakenkti M. Sinkevičiaus reputacijai.
disertacijosMindaugas SinkevičiusISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
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