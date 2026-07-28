VSAT: po savaitės pertraukos Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 20 migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę keturis tokius asmenis.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 977.
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Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.