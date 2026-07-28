SAM portalui nurodė, kad dabartinės patalpos nebeatitinka šiuolaikinių darbo poreikių, o Turto bankas neturėjo galimybės pasiūlyti kitų tinkamų valstybės valdomų patalpų. Todėl, pasak ministerijos, patalpas buvo leista išsinuomoti.
Dėl patalpų nuomos SAM sudarė sutartį su verslo centro valdytoja „Eastnine 3Bures-1–2“. Skelbiama, kad jos vertė siekia 49 tūkst. eurų per mėnesį.
„Sutartis sudaryta 3 metams su galimybe ją pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių, jei Turto bankas vis dar neturės tinkamų patalpų. Į nuomos kainą įeina biuras, automobilių vietos ir baldai“, – nurodė ministerija.