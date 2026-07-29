Kai kurie ministrai žurnalistams buvo teigę, kad ilsėtis vasarą tikrai nežada. Pavyzdžiui, kultūros ministras Lukas Alsys, patikinęs, kad atostogų neplanuoja. Taip pat – finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo, tai jau bus antra vasara iš eilės, kai jis neatostogaus.
„Kuomet dirbti mėgstamą darbą, tikrai nepervargsti“, – prieš pirmąjį Vyriausybės posėdį žurnalistams sakė jis.
Tačiau liepą ir rugpjūtį laiko atostogoms rado net 8 ministrai.
Nesantaika tarp valdančiųjų ir opozicijos: LSDP kreipėsi į KT dėl I. Šimonytės Vyriausybės teisėtumo
Pirmasis atostogauti išėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis ilsisi nuo praėjusio ketvirtadienio – liepos 23 d. Į darbą socialdemokratas grįš šį penktadienį – jo atostogos tęsis savaitę, iki liepos 30 d.
Nuo pirmadienio dvi savaites ilsėsi energetikos ministras Lukas Savickas. Politikas atostogauja liepos 27 – rugpjūčio 7 dienomis. Į ministeriją demokratas planuoja grįžti rugpjūčio 10 d.
Susiję straipsniai
Ketvirtadienį atostogauti pradės susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis taip pat ilsėsis porą savaičių – nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 12 d. Tiesa, „socdemas“ į darbą grįš tik rugpjūčio 14 d., nes iškart po atostogų turės vieną papildomą poilsio dieną.
Teisingumo ministerijai vadovaujanti Rita Tamašunienė ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis nuo pirmadienio atostogaus vienu metu – rugpjūčio 3–14 dienomis. Šie Vyriausybės nariai į darbus grįš rugpjūčio 17 d.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys iš Vyriausybės kabineto atstovų atostogaus bene ilgiausiai – pustrečios savaitės: rugpjūčio 10–26 dienomis.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovaujantis Edvinas Grikšas atostogaus dvi savaites – rugpjūčio 17–28 dienomis – ir į darbą grįš paskutinę vasaros dieną.
Šių ministrų atostogos jau yra patvirtintos M. Sinkevičiaus potvarkiais. Tačiau atostogas suplanavusi ir aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė – rugpjūčio 7–14 dienomis. Apie tai portalui Lrytas patvirtino ministrės patarėja komunikacijai Ramunė Muzikevičiūtė-Narmontienė.
Vienu metu ilsėsis bene trečdalis Vyriausybės
Apžvelgus suplanuotas ar jau prasidėjusias ministrų atostogas, matyti, kad rugpjūtį vienu metu ilsėsis ir darbuose nebus net 5 Vyriausybės narių.
Rugpjūčio 7 d. darbe nebus I. Andriulaitytės, L. Kukuraičio, L. Savicko, R. Tamašunienės bei J. Taminsko.
Energetikos ministrui grįžus iš atostogų, o K. Budriui jas tik pradėjus, rugpjūčio 10–13 dienomis taip pat nedirbs 5 Vyriausybės nariai.
Savo ruožtu premjeras M. Sinkevičius šią vasarą jau atostogavo – liepos pradžioje. Tiesa, dar kaip Jonavos rajono savivaldybės meras, nors jau buvo paskirtas į Vyriausybės vadovo postą.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėministrai
Rodyti daugiau žymių