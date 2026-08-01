ES lyderiai reikalauja koordinuoto Europos atsako dėl migrantų krizės: pasirašė ir G. Nausėda

Laiške, adresuotame Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Antonio Costai, Europos Komisijos vadovei Ursulai von der Leyen ir ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos ministrui pirmininkui, reiškiamas susirūpinimas dėl pastarųjų įvykių prie Bendrijos išorės sienos Seutoje. Kaip nurodoma prezidentūros pranešime spaudai, lyderiai taip pat pabrėžia pasiryžimą užkirsti kelią žmonių gabentojams kėsintis į ES išorės sienų vientisumą.
„Kartu turime pareigą veiksmingai atgrasyti nuo neteisėtos migracijos ir ryžtingai su ja kovoti – koordinuodami savo veiksmus, stiprindami išorės sienų apsaugą ir šalindami visus politikos veiksnius, galinčius veikti kaip traukos veiksniai, pavyzdžiui, labai didelio skaičiaus neteisėtai esančių migrantų statuso įteisinimą“, – teigiama laiške.
Lyderių teigimu, negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į ES yra įmanomas, kad neteisėtas migranto atvykimas gali virsti teisėtu buvimu. Pabrėžiama, jog toks įspūdis skatintų tolesnius bandymus neteisėtai kirsti sieną, mažintų pasitikėjimą bendra migracijos politika ir turėtų pasekmių visoms valstybėms narėms.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
„Pastarųjų dienų įvykiai reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako. Palankiai vertiname tai, kad Ispanija ir Marokas glaudžiai bendradarbiauja siekdami užtikrinti greitą neteisėtai atvykusių migrantų grąžinimą ir kad didelė jų dalis jau buvo grąžinta. Tikimės, kad, remiant ES, dabartinė padėtis netrukus bus visiškai suvaldyta“, – rašoma laiške.
Atsižvelgdami į situacijos rimtumą ES lyderiai prašo ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos kuo skubiau sušaukti neeilinį vidaus reikalų ministrų posėdį, kuriame būtų sutarta dėl koordinuoto Europos atsako, įskaitant skubų turimų ES priemonių sutelkimą ir būtinos paramos teikimą Ispanijai, siekiant atkurti veiksmingą Europos Sąjungos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią tolesniems nekontroliuojamiems sienos kirtimams.
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„Atkreipiame dėmesį į tai, kad neužfiksuota jokių neteisėtų tolesnių judėjimų Europos kryptimi. Dar kartą patvirtiname savo pasirengimą imtis visų būtinų priemonių pagal ES teisę ir Šengeno sienų kodeksą, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir valdyti riziką, kylančią dėl antrinių judėjimų, įskaitant laikinų vidaus sienų kontrolės priemonių sustiprinimą arba jų pakartotinį įvedimą“, – pabrėžiama laiške.
Lyderių teigimu, EVT nuosekliai pabrėžia, kad ES išorės sienų apsauga, neteisėtos migracijos ir antrinių judėjimų prevencija, taip pat solidarumo užtikrinimas valstybėms narėms, esančioms priešakinėse linijose arba patiriančioms ypatingą spaudimą, yra bendra Europos atsakomybė.
„Dabartinė situacija reikalauja vienybės, ryžto ir skubių veiksmų. Tikimės Jūsų lyderystės užtikrinant, kad Europos Sąjunga į šią situaciją reaguotų greitai, veiksmingai ir koordinuotai“, – akcentuojama laiške.
Kaip nurodo prezidentūra, jį pasirašė Baltijos šalių, taip pat Italijos, Vokietijos, Austrijos, Čekijos, Graikijos, Maltos, Kipro, Nyderlandų, Lenkijos, Slovakijos, Švedijos, Danijos, Bulgarijos, Suomijos, Vengrijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Kroatijos lyderiai.
Šiaurės Afrikoje esantis Ispanijos eksklavas Seuta susidūrė su didžiulio masto migracijos krize. Skelbta, kad jūra ir sausuma į miestą nelegaliai suplūdo virš 50 tūkst. žmonių. Tiesa, penktadienį Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuel Albaresas pranešė, kad beveik visi į Seutą atvykę migrantai jau grįžo į Maroką.
Dešinės pakraipos Italijos vyriausybė penktadienį pranešė laikinai sustabdžiusi Šengeno laisvo judėjimo taisyklių taikymą Ispanijai. Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen platformoje „X“ pareiškė, kad Ispanija nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino Ispanijos vyriausybę kuo greičiau suvaldyti padėtį. O Prancūzija sugriežtino patikras pasienyje su Ispanija.
Kaip skelbta, pastarosiomis dienomis į Seutą nelegaliai suplūdusių žmonių skaičius buvo didžiausias nuo 2021 m. Tada sieną su eksklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.
Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę ES sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, kelionės tikslu.
Gitanas NausėdaIspanijamigracija
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