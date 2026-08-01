„Taip, per pirmą 2026 m. pusmetį iš krašto apsaugai suplanuotų biudžeto asignavimų panaudota 30,1 proc. Tai gana įprasta situacija ir kasmet tokiu metu biudžeto vykdymas būna labai panašus. Procentaliai šiemet jis net ir šiek tiek geresnis nei ankstesniais metais“, – atsakyme Eltai teigė ministerija.
„Taip yra dėl to, kad pagrindiniai atsiskaitymai bei didžiųjų naujų sutarčių sudarymai įprastai vyksta antroje metų pusėje. Šie metai ne išimtis – metų pabaigoje bus atliekami mokėjimai už didžiausius šių metų projektus bei sudaromos bei iš dalies apmokamos tęstinės sutartys“, – akcentavo KAM.
Ministerijos teigimu, didžiausias dėmesys bus skiriamas tokiems prioritetams kaip oro gynyba, nacionalinės divizijos vystymas bei priimančios šalies įsipareigojimų vykdymas.
V. Augustinavičiui kalbant apie gynybos stiprinimą, M. Sinkevičius žada likti 5 proc. klube
Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota 30 proc. gynybai skirtų lėšų.
Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai.
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2026 metų krašto apsaugos finansavimas siekia 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Iš jų 1,7 mlrd. eurų numatyta ginkluotei ir karinei technikai, apie 305 mln. eurų – oro gynybai, apie 480 mln. eurų iš Valstybės gynybos fondo – nacionalinės divizijos pajėgumų vystymui, apie 50 mln. eurų – Vokietijos brigados infrastruktūrai, o apie 240 mln. eurų – karinės infrastruktūros plėtrai.