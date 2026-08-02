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Ką Lietuvai reiškia Vokietijos brigada: gynybos ekspertai prakalbo atvirai
(1)
2026 m. rugpjūčio 2 d. 19:33
Karolina Navakauskaitė
Lrytas Premium nariams
Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje siunčia aiškią atgrasymo žinią potencialiam agresoriui ir stiprina sąjungininkų įsipareigojimą mūsų šaliai, sako gynybos ekspertai.
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