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Ką Lietuvai reiškia Vokietijos brigada: gynybos ekspertai prakalbo atvirai (1)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 19:33
Karolina Navakauskaitė
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Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje siunčia aiškią atgrasymo žinią potencialiam agresoriui ir stiprina sąjungininkų įsipareigojimą mūsų šaliai, sako gynybos ekspertai.
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